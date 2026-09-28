Грузия остановила Украину во втором туре Лиги наций

Матч Грузия — Украина в Лиге наций. Фото: Reuters

Сборная Украины по футболу не смогла победить Грузию в матче второго тура Лиги наций. Поединок завершился без забитых мячей со счетом 0:0.

По сравнению с прошлым матчем главный тренер сине-желтых Андреа Мальдера сделал 10 замен в стартовом составе, сообщил портал Новини.LIVE.

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Матч Грузия — Украина. Фото: Reuters

Украина сыграла с Грузией

Так называемый второй состав сборной Украины сразу отдал грузинам контроль над мячом. Но первая атака была у сине-желтых: на четвертой минуте Матвей Пономаренко получил передачу на левом фланге штрафной площади, однако пробил мимо дальней штанги.

Грузия ответила несколькими опасными моментами. На 20-й минуте Гиорги Чакветадзе пробил в дальний угол после отскока, однако Анатолий Трубин спас сборную.

До перерыва команды так и не открыли счет. В конце первого тайма Александр Зубков получил возможность пробить с линии штрафной площади, но мяч оказался в руках Гиоргия Мамардашвили.

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Андреа Мальдера. Фото: Reuters

В начале второго тайма тренерский штаб украинцев провел сразу три замены. Вместо Владислава Ваната, Александра Пихаленка и Пономаренко на поле вышли Данило Сикан, Олег Очеретько и Роман Яремчук.

Хозяева продолжали создавать опасность у ворот Украины. На 63-й минуте Хвича Кварацхелия пробивал с острого угла, но Трубин снова справился с ударом.

Украинцы пытались ответить дальними ударами. Яремчук пробил выше ворот, а в конце встречи удар Очеретько забрал Мамардашвили.

На 88-й минуте Кварацхелия еще раз проверил Трубина дальним ударом, однако украинский голкипер зафиксировал мяч. В итоге ни одной из команд не удалось забить — 0:0.

Грузия — Украина — 0:0

Анатолий Трубин. Фото: Reuters

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что сборная Украины победила Венгрию со счетом 1:0 в стартовом матче Лиги наций, а в конце встречи между командами произошла стычка.

Также Новини.LIVE писал, что женская сборная Украины впервые в истории вышла в финал Кубка Билли Джин Кинг, где уступила Чехии. Ангелина Калинина проиграла Каролине Муховой, а Элина Свитолина — Линде Носковой, которая принесла чешской команде 12-й титул.