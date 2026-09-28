Грузія зупинила Україну в другому турі Ліги націй

Матч Грузія — Україна в Лізі націй. Фото: Reuters

Збірна України з футболу не змогла перемогти Грузію у матчі другого туру Ліги націй. Поєдинок завершився без забитих м'ячів із рахунком 0:0.

Порівняно з минулим матчем головний тренер синьо-жовтих Андреа Мальдера зробив 10 замін у стартовому складі, повідомив портал Новини.LIVE.

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Матч Грузія — Україна. Фото: Reuters

Україна зіграла з Грузією

Так званий другий склад збірної України відразу віддав грузинам контроль над м'ячем. Але перша атака була у синьо-жовтих: на четвертій хвилині Матвій Пономаренко отримав передачу на лівому фланзі штрафного майданчика, однак пробив повз дальню стійку.

Грузія відповіла кількома небезпечними моментами. На 20-й хвилині Гіоргі Чакветадзе пробив у дальній кут після відскоку, проте Анатолій Трубін врятував збірну.

До перерви команди так і не відкрили рахунок. Наприкінці першого тайму Олександр Зубков отримав можливість пробити з меж штрафного майданчика, але м'яч опинився в руках Гіоргія Мамардашвілі.

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Андреа Мальдера. Фото: Reuters

На початку другого тайму тренерський штаб українців провів одразу три заміни. Замість Владислава Ваната, Олександра Піхальонка та Пономаренка на поле вийшли Данило Сікан, Олег Очеретько та Роман Яремчук.

Господарі продовжували створювати небезпеку біля воріт України. На 63-й хвилині Хвіча Кварацхелія пробивав із гострого кута, але Трубін знову впорався з ударом.

Українці намагалися відповісти дальніми ударами. Яремчук пробив вище воріт, а наприкінці зустрічі удар Очеретька забрав Мамардашвілі.

На 88-й хвилині Кварацхелія ще раз перевірив Трубіна дальнім ударом, однак український голкіпер зафіксував м'яч. У підсумку жодній із команд не вдалося забити — 0:0.

Грузія — Україна — 0:0

Анатолій Трубін. Фото: Reuters

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що збірна України перемогла Угорщину з рахунком 1:0 у стартовому матчі Ліги націй, а наприкінці зустрічі між командами сталася сутичка.

Також Новини.LIVE писав, що жіноча збірна України вперше в історії вийшла до фіналу Кубка Біллі Джин Кінг, де поступилася Чехії. Ангеліна Калініна програла Кароліні Муховій, а Еліна Світоліна — Лінді Носковій, яка принесла чеській команді 12-й титул.