Україна визначила заявку на гру з Грузією в Лізі націй

Футбольний матч. Фото: УНІАН

Тренерський штаб збірної України визначив перелік із 23 футболістів, які зможуть вийти на поле у стартовому поєдинку Ліги націй сезону 2026/27 проти команди Грузії. Зустріч відбудеться сьогодні, 28 вересня, о 19:00 за київським часом. Втім одразу семеро виконавців не потрапили до фінального протоколу гри.

Про це повідомило "Суспільне.Спорт", передає Новини.LIVE.

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Кого Україна призначила на матч проти Грузії

Поєдинок першого туру Ліги націй сезону 2026/27 між національними командами України та Грузії запланований на понеділок, 28 вересня. Гра стартує о 19:00 за київським часом. До списку виконавців, готових зіграти у цій зустрічі, увійшли 23 футболісти, тоді як іще семеро представників національної команди опинилися поза поточною заявкою.

Одразу кілька гравців не візьмуть участі у матчі через рішення тренерського штабу. Серед захисників поза заявкою залишилися Віталій Миколенко, Ілля Крупський та Олександр Драмбаєв. У півзахисті місця у складі на цю гру не отримали Георгій Судаков, Іван Варфоломєєв та Олександр Назаренко, а в лінії нападу повз фінальний список пройшов Ігор Краснопір.

Лінію нападу у майбутній зустрічі сформували Владислав Ванат, Данило Сікан, Матвій Пономаренко та Роман Яремчук. Найчисленнішим представництвом у списку традиційно вирізняється півзахист, куди потрапили: Андрій Ярмоленко, Віктор Циганков, Микола Шапаренко, Олександр Зубков, Олександр Піхальонок, Володимир Бражко, Єгор Назарина, Олег Очеретько, Максим Хлань та Владислав Велетень.

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В оборонній ланці команди до гри готуватимуться шестеро захисників: Ілля Забарний, Микола Матвієнко, Валерій Бондар, Едуард Сарапій, Богдан Михайліченко та Тарас Михавко. На останньому рубежі вибір обмежиться трьома голкіперами, до числа яких увійшли Анатолій Трубін, Дмитро Різник і Георгій Єрмаков.

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