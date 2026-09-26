Збірна України прокоментувала сутичку з угорцями під час матчу

Момент конфлікту. Фото: Українська Асоціація Футболу/Facebook

Збірна України перемогла Угорщину в матчі 1-го туру Ліги націй УЄФА 2026/27 з рахунком 1:0. Наприкінці зустрічі між футболістами та представниками тренерських штабів сталася сутичка, яку після гри прокоментували Андреа Мальдера та Ілля Забарний.

Про це повідомляє Новини.LIVE посилаючись на коментарі головного тренера збірної України Андреа Мальдери та захисника Іллі Забарного.

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Як виникла сутичка

Інцидент стався на 90+1-й хвилині після вилучення Олександра Назаренка за другу жовту картку. Під час його виходу з поля між Домініком Собослаєм та Віктором Циганковим виникла словесна суперечка. Після цього захисник збірної Угорщини Мілош Керкез відштовхнув Циганкова. На захист партнера підбіг Микола Матвієнко, після чого між футболістами розпочалася штовханина.

До конфлікту долучився представник тренерського штабу угорської команди, який штовхнув захисника України Валерія Бондаря. Його одразу почав відтягувати головний тренер української збірної Андреа Мальдера. Арбітр після цього показав жовті картки Собослаю, Керкезу, Циганкову та Матвієнку за неспортивну поведінку.

Що сказали Мальдера та Забарний

Після матчу Андреа Мальдера заявив, що негативно оцінює участь представників тренерського штабу в подібних конфліктах.

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"Я побачив, що хтось із штабу суперників зачепив руками мого гравця. Мені не подобається, коли представники штабу до цього залучаються. Втім, це ігрові моменти, таке трапляється", — сказав тренер.

Ілля Забарний, коментуючи епізод, зазначив, що намагався заспокоїти партнерів по команді. За його словами, емоції є частиною футболу, однак гравці мають зберігати професійне ставлення до суперників.

"Це емоції, усі хочуть перемогти. Але для мене головне — показувати професіоналізм і ставитися з повагою до всіх", — зазначив захисник.

Бійка між футболістами. Фото: Getty Images

Під час матчу українські фанати розмістили на трибунах банер із написом Save Oleshki ("Врятуйте Олешки", — Ред.). Акцією вболівальники привернули увагу до ситуації з мешканцями тимчасово окупованих Олешок на лівобережжі Херсонської області.

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