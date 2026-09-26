Сборная Украины прокомментировала стычку с венграми во время матча

Момент конфликта. Фото: Украинская футбольная ассоциация/Facebook

Сборная Украины обыграла Венгрию в матче 1-го тура Лиги наций УЕФА 2026/27 со счётом 1:0. В конце встречи между футболистами и представителями тренерских штабов произошла стычка, которую после игры прокомментировали Андреа Мальдера и Илья Забарный.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на комментарии главного тренера сборной Украины Андреа Мальдеры и защитника Ильи Забарного.

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Как возникла стычка

Инцидент произошел на 90+1-й минуте после удаления Александра Назаренко за вторую желтую карточку. Во время его ухода с поля между Домиником Собослаем и Виктором Цыганковым возникла словесная перепалка. После этого защитник сборной Венгрии Милош Керкез оттолкнул Цыганкова. На защиту партнера подбежал Николай Матвиенко, после чего между футболистами началась потасовка.

К конфликту присоединился представитель тренерского штаба венгерской команды, который толкнул защитника Украины Валерия Бондаря. Его сразу же начал оттаскивать главный тренер украинской сборной Андреа Мальдера. После этого арбитр показал желтые карточки Собослаю, Керкезу, Цыганкову и Матвиенко за неспортивное поведение.

Что сказали Мальдера и Забарный

После матча Андреа Мальдера заявил, что негативно оценивает участие представителей тренерского штаба в подобных конфликтах.

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"Я увидел, что кто-то из штаба соперников задел руками моего игрока. Мне не нравится, когда представители штаба в это вмешиваются. Впрочем, это игровые моменты, такое случается", — сказал тренер.

Илья Забарный, комментируя эпизод, отметил, что пытался успокоить партнеров по команде. По его словам, эмоции — часть футбола, однако игроки должны сохранять профессиональное отношение к соперникам.

"Это эмоции, все хотят победить. Но для меня главное — демонстрировать профессионализм и относиться ко всем с уважением", — отметил защитник.

Драка между футболистами. Фото: Getty Images

Во время матча украинские болельщики разместили на трибунах баннер с надписью Save Oleshki ("Спасите Олешки", — Ред.). Этой акцией болельщики привлекли внимание к ситуации с жителями временно оккупированных Олешек на левом берегу Херсонской области.

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