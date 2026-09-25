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Главная Спорт В результате российской атаки пострадал хоккеист херсонского "Днепра"

В результате российской атаки пострадал хоккеист херсонского "Днепра"

Ua ru
25 сентября 2026 22:29
Назар Степанюк ранен в результате российской атаки: что известно
Назар Степанюк. Фото: Федерация хоккея Украины

17-летний Назар Степанюк, защитник херсонского хоккейного клуба "Днепр" и юношеской сборной Украины U-18, получил ранение во время российского нападения на Киев 25 сентября. Юный спортсмен оказался среди пострадавших в результате удара по столице.

Об этом сообщила Федерация хоккея Украины, передает Новини.LIVE.

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Ранения Назара Степанюка

В настоящее время хоккеист находится в операционной. Других подробностей о характере ранений и его состоянии Федерация хоккея Украины не сообщала.

Назар Степанюк в составе сборной Украины

Степанюк в прошлом сезоне выступал за юношескую команду киевского "Сокола", после чего присоединился к "Днепру".

Хоккеист также выступает за юношескую сборную Украины U-18.

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Киев Херсон Хоккей ранение атака России на Украину
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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