Сандро Маццола умер в 83 года: чем запомнилась легенда Интера

Сандро Маццола в сборной Италии. Фото: Getty Images

Легендарный итальянский футболист Сандро Маццола умер в возрасте 83 лет. Всю карьеру он выступал на протяжении всей игровой карьеры. Спортсмен был одной из главных фигур великого "Интера" Эленио Эрреры и помог клубу выиграть два Кубка европейских чемпионов.

В составе сборной Италии он стал чемпионом Европы в 1968 году и дошел до финала чемпионата мира 1970 года, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт "Интера".

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Причина смерти футболиста в официальном сообщении клуба не раскрывается. Сандро Маццола провел в "Интере" 17 сезонов: с дебюта в 1960 году до завершения карьеры в 1977 году. За это время он сыграл 565 официальных матчей и выиграл четыре чемпионских титула Италии, два Кубка европейских чемпионов и два Межконтинентальных кубка. В финале главного европейского турнира 1964 года против мадридского "Реала" итальянец оформил дубль, а "Интер" победил со счетом 3:1 и впервые в истории завоевал этот трофей.

Чем Маццола вошел в историю итальянского футбола

За национальную команду футболист провел 70 матчей и забил 22 гола. На чемпионате Европы 1968 года он стал победителем турнира, а спустя два года сыграл на чемпионате мира в Мексике, где Италия дошла до финала и уступила Бразилии. После завершения карьеры Сандро Маццола работал на руководящих должностях в "Интере", "Дженоа" и "Торино", а в 2022 году был включен в Зал славы миланского клуба.

Маццола на презентации Роналдо. Фото: Getty Images

Три факта о Сандро Маццоле

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В 1971 году он занял второе место в голосовании за "Золотой мяч", уступив только нидерландцу Йохану Кройфу.

В 1965 году Маццола стал лучшим бомбардиром Серии А, забив 17 голов за сезон.

Его отцом был Валентино Маццола, капитан легендарного "Торино", погибший вместе с командой в авиакатастрофе на Суперге в 1949 году, когда Сандро было чуть больше шести лет.

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что сборную Италии по футболу мог возглавить Хосеп Гвардиола, однако каталонский наставник в последний момент отверг это предложение.

Также Новини.LIVE сообщали, что бразилец Роналдиньо официально вернулся в футбол. Он может снова выйти на поле в составе одной из итальянских команд.