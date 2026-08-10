Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабШоу-бизнес --ТехноДеньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Гвардиола отказался возглавить сборную Италии из-за проблем со здоровьем

Гвардиола отказался возглавить сборную Италии из-за проблем со здоровьем

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2026 10:58
Мальдини объяснил, почему Гвардиола не согласился работать с Италией
Паоло Мальдини и Хосеп Гвардиола. Фото: Getty Images. Коллаж: Новини.LIVE

Бывший технический директор Федерации футбола Италии Паоло Мальдини подтвердил, что рассматривал Хосепа Гвардиолу на должность главного тренера "скуадры адзурры". Стороны успели провести переговоры. Однако в итоге каталонец отказался от работы. 

Мальдини честно признался, почему Гвардиола не стал тренировать сборную Италии, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на La Gazzetta dello Sport

В итальянском футболе продолжается масштабная перезагрузка. Паоло Мальдини подтвердил, что местную футбольную сборную мог возглавить Хосеп Гвардиола. Экс-защитник сборной Италии летал в Барселону на переговоры с 55-летним тренером, который заинтересовался этой работой. 

Почему Гвардиола в итоге отказался 

Каталонский тренер предметно обсудил с Паоло Мальдини состояние дел в итальянском футболе, изучил составы всех команд, включая U-17, и предложил несколько свежих идей. Зарплата не была проблемой для Хосепа Гвардиолы, он был готов получать даже меньше, чем зарабатывал Дженнаро Гаттузо. 

"Проблема была в том, что Гвардиола очень устал. Он провел 10 изнурительных лет в Англии, недавно перенес операцию на спине. Ему действительно необходим отдых", — рассказал Мальдини. 

Читайте также:

В итоге технический директор итальянской Федерации предложил возглавить "скуадру адзурру" Андреа Пирло. В итоге разразился скандал, который закончился отставкой Паоло Мальдини. 

Напомним, Новини.LIVE назвали сумму призовых, которые Марта Костюк заработала на престижном теннистном турнире в Канаде. 

Также Новини.LIVE писали о том, почему не все болельщики "Челси" положительно оценили возвращение на поле Михаила Мудрика. 

Хосеп Гвардиола Сборная Италии по футболу Паоло Мальдини
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации