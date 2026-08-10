Мальдини объяснил, почему Гвардиола не согласился работать с Италией

Гвардиола отказался возглавить сборную Италии из-за проблем со здоровьем
Бывший технический директор Федерации футбола Италии Паоло Мальдини подтвердил, что рассматривал Хосепа Гвардиолу на должность главного тренера "скуадры адзурры". Стороны успели провести переговоры. Однако в итоге каталонец отказался от работы.
Мальдини честно признался, почему Гвардиола не стал тренировать сборную Италии, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
В итальянском футболе продолжается масштабная перезагрузка. Паоло Мальдини подтвердил, что местную футбольную сборную мог возглавить Хосеп Гвардиола. Экс-защитник сборной Италии летал в Барселону на переговоры с 55-летним тренером, который заинтересовался этой работой.
Почему Гвардиола в итоге отказался
Каталонский тренер предметно обсудил с Паоло Мальдини состояние дел в итальянском футболе, изучил составы всех команд, включая U-17, и предложил несколько свежих идей. Зарплата не была проблемой для Хосепа Гвардиолы, он был готов получать даже меньше, чем зарабатывал Дженнаро Гаттузо.
"Проблема была в том, что Гвардиола очень устал. Он провел 10 изнурительных лет в Англии, недавно перенес операцию на спине. Ему действительно необходим отдых", — рассказал Мальдини.
В итоге технический директор итальянской Федерации предложил возглавить "скуадру адзурру" Андреа Пирло. В итоге разразился скандал, который закончился отставкой Паоло Мальдини.
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