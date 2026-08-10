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Головна Спорт Гвардіола відмовився очолити збірну Італії через проблеми зі здоров’ям

Гвардіола відмовився очолити збірну Італії через проблеми зі здоров’ям

Ua ru
Дата публікації: 10 серпня 2026 10:58
Мальдіні пояснив, чому Гвардіола відмовився працювати з Італією
Паоло Мальдіні та Хосеп Гвардіола. Фото: Getty Images. Колаж: Новини.LIVE

Колишній технічний директор Федерації футболу Італії Паоло Мальдіні підтвердив, що розглядав кандидатуру Хосепа Гвардіоли на посаду головного тренера "скуадри адзурри". Сторони встигли провести переговори. Однак у підсумку каталонець відмовився від цієї роботи.

Мальдіні чесно зізнався, чому Гвардіола не став тренувати збірну Італії, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на La Gazzetta dello Sport.

В італійському футболі триває масштабне оновлення. Паоло Мальдіні підтвердив, що місцеву футбольну збірну міг очолити Хосеп Гвардіола. Ексзахисник збірної Італії літав до Барселони на переговори з 55-річним тренером, який зацікавився цією роботою.

Чому Гвардіола зрештою відмовився

Каталонський тренер детально обговорив з Паоло Мальдіні стан справ в італійському футболі, вивчив склади всіх команд, включаючи U-17, і запропонував кілька свіжих ідей. Зарплата не була проблемою для Хосепа Гвардіоли, він був готовий отримувати навіть менше, ніж заробляв Дженнаро Гаттузо.

"Проблема полягала в тому, що Гвардіола дуже втомився. Він провів 10 виснажливих років в Англії, нещодавно переніс операцію на спині. Йому дійсно потрібен відпочинок", — розповів Мальдіні.

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У підсумку технічний директор Італійської федерації запропонував очолити "скуадру адзурру" Андреа Пірло. У результаті вибухнув скандал, який закінчився відставкою Паоло Мальдіні.

Нагадаємо, Новини.LIVE назвали суму призових, які Марта Костюк заробила на престижному тенісному турнірі в Канаді.

Також Новини.LIVE писали про те, чому не всі вболівальники "Челсі" позитивно оцінили повернення на поле Михайла Мудрика.

Хосеп Гвардіола Збірна Італії з футболу Паоло Мальдіні
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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