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Головна Спорт Помер один із найлегендарніших футболістів Італії

Помер один із найлегендарніших футболістів Італії

Ua ru
19 вересня 2026 09:42
Сандро Маццола помер у віці 83 років: чим запам’яталася легенда Інтера
Сандро Маццола у збірній Італії. Фото: Getty Images

Легендарний італійський футболіст Сандро Маццола помер у віці 83 років. Протягом усієї своєї ігрової кар’єри він виступав за "Інтер". Спортсмен був однією з головних фігур великого "Інтера" Еленіо Еррери та допоміг клубу виграти два Кубки європейських чемпіонів.

У складі збірної Італії він став чемпіоном Європи у 1968 році та дійшов до фіналу чемпіонату світу 1970 року, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт "Інтера".

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Причина смерті футболіста в офіційному повідомленні клубу не розкривається. Сандро Маццола провів в "Інтері" 17 сезонів: від дебюту в 1960 році до завершення кар’єри в 1977 році. За цей час він зіграв 565 офіційних матчів і виграв чотири чемпіонські титули Італії, два Кубки європейських чемпіонів і два Міжконтинентальні кубки. У фіналі головного європейського турніру 1964 року проти мадридського "Реала" італієць оформив дубль, а "Інтер" переміг із рахунком 3:1 і вперше в історії завоював цей трофей.

Чим Маццола увійшов в історію італійського футболу

За національну збірну футболіст провів 70 матчів і забив 22 голи. На чемпіонаті Європи 1968 року він став переможцем турніру, а через два роки зіграв на чемпіонаті світу в Мексиці, де Італія дійшла до фіналу і поступилася Бразилії. Після завершення кар'єри Сандро Маццола обіймав керівні посади в "Інтері", "Дженоа" та "Торіно", а в 2022 році був включений до Зали слави міланського клубу.

Роналдо
Маццола на презентації Роналду. Фото: Getty Images

Три факти про Сандро Маццолу

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  • У 1971 році він посів друге місце в голосуванні за "Золотий м'яч", поступившись лише нідерландцю Йохану Кройфу.
  • У 1965 році Маццола став найкращим бомбардиром Серії А, забивши 17 голів за сезон.
  • Його батьком був Валентино Маццола, капітан легендарного "Торіно", який загинув разом із командою в авіакатастрофі на Суперге у 1949 році, коли Сандро було трохи більше шести років.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що збірну Італії з футболу міг очолити Хосеп Гвардіола, однак каталонський наставник в останній момент відхилив цю пропозицію.

Також Новини.LIVE повідомляли, що бразилець Роналдіньо офіційно повернувся у футбол. Він може знову вийти на поле у складі однієї з італійських команд.

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спорт футбол Інтер Збірна Італії з футболу Сандро Маццола
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний

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