Каладзе висловився про зрив призначення Пірло до збірної Італії

Каха Каладзе. Фото: кадр з відео

Колишній захисник київського "Динамо", італійського "Мілана" та збірної Грузії, а нині мер Тбілісі та лідер партії "Грузинська мрія" Каха Каладзе прокоментував ситуацію навколо свого колишнього одноклубника Андреа Пірло. Він заявив, що не розуміє причин, через які його друг так і не очолив національну збірну Італії.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на YouTube-канал "Коммент.Шоу".

Каладзе підтримує Пірло, який працює з російською компанією

Каладзе заявив, що уважно стежив за історією навколо можливого призначення Пірло. Тому пояснення щодо відмови, які з'явилися у ЗМІ, здалися йому нелогічними.

"Це взагалі щось незрозуміле було. І пояснення теж не зрозумів. До чого тут те, що Пірло підписав рекламний контракт з якоюсь компанією? І чому через це не можна бути тренером збірної Італії? Взагалі незрозуміло", — сказав Каладзе.

Колишній футболіст також висловив думку, що політика не повинна впливати на спортивні рішення. На його переконання, щодо Пірло вчинили несправедливо.

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Раніше переговори щодо призначення Пірло головним тренером збірної Італії були зупинені після того, як стало відомо про його співпрацю з російською букмекерською компанією Fonbet. У межах цієї співпраці італієць відвідував Москву.

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