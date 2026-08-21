Роналдіньо готовий вийти на футбольне поле заради останнього голу

Роналдіньо у віці 46 років. Фото: Reuters

Легендарний бразильський футболіст Роналдіньо знову зіграє на професійному рівні. Чемпіон світу та володар "Золотого м’яча" мріє досягти важливого для себе результату. Ветеран хоче забити ще один гол.

Роналдіньо гратиме у складі "Равенни", співвласником якої він є, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на AFP.

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Колишній володар "Золотого м'яча" Роналдіньо представлений як новий гравець італійської "Равенни". Нещодавно 46-річний бразилець з'явився на презентації клубу у футболці з десятим номером. Роналдіньо не виходив на поле у професійному футболі з 2015 року, проте тепер може зіграти за "Равенну" в офіційному матчі. При цьому конкретні терміни його появи на полі поки що невідомі.

Роналдіньо готується до повернення на поле

У червні "Равенна" офіційно зареєструвала Роналдіньо як футболіста. Окрім того, бразилець став інвестором клубу, що належить Ігнаціо Чіпріані. Керівництво команди раніше повідомляло, що Роналдіньо має взяти участь щонайменше в одному домашньому матчі сезону, проте його точна роль залежатиме від рішення тренерського штабу.

Роналдіньо завершив професійну кар’єру у 2015 році після виступів за "Флуміненсе". У складі "Барселони" він двічі ставав чемпіоном Іспанії та виграв Лігу чемпіонів, а зі збірною Бразилії завоював чемпіонат світу 2002 року. У 2005 році бразилець отримав "Золотий м’яч".

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"Равенна" виступає у третьому за силою дивізіоні чемпіонату Італії — Серії C. Роналдіньо раніше грав в Італії за "Мілан", а тепер отримав можливість через понад десять років знову вийти на поле в італійському футболі.

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