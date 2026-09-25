Назар Степанюк поранений через російську атаку: що відомо

Назар Степанюк. Фото: Федерація хокею України

17-річний Назар Степанюк, захисник херсонського хокейного клубу "Дніпро" та юнацької збірної України U-18, зазнав поранення під час російської атаки на Київ 25 вересня. Юний спортсмен опинився серед постраждалих унаслідок удару по столиці.

Про це повідомила Федерація хокею України, передає Новини.LIVE.

Реклама

Поранення Назара Степанюка

Наразі хокеїст перебуває в операційній. Інших подробиць про характер поранень та його стан Федерація хокею України не повідомляла.

Назар Степанюк у складі збірної України

Степанюк минулого сезону виступав за юнацьку команду київського "Сокола", після чого приєднався до "Дніпра".

Хокеїст також виступає за юнацьку збірну України U-18.

Читайте також:

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що російська ракета зруйнувала квартиру родини 26-річної української тенісистки Даяни Ястремської під час атаки на Одесу 12 вересня. Спортсменка показала, що залишилося від помешкання, та звернулася до міжнародних тенісних організацій. Єдиною неушкодженою річчю в квартирі виявився рушник із Roland Garros.

Також Новини.LIVE писали про те, що легендарний італійський футболіст Сандро Маццола помер у віці 83 років. Протягом усієї своєї ігрової кар’єри він виступав за "Інтер". Спортсмен був однією з головних фігур великого "Інтера" Еленіо Еррери та допоміг клубу виграти два Кубки європейських чемпіонів.