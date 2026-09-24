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Главная Спорт Украинский боксер Алиев завоевал "первое золото" на Евро-2026

Украинский боксер Алиев завоевал "первое золото" на Евро-2026

Ua ru
24 сентября 2026 22:09
Эльвин Алиев стал чемпионом Европы по боксу
Эльвин Алиев. Фото: Usyk 17 Promotion

Украинский боксер Эльвин Алиев завоевал золотую медаль чемпионата Европы среди элиты в Софии. В финальном поединке спортсмен встретился с представителем Франции. Алиев с первых секунд боя пошел вперед и нанес сопернику рассечение.

Об этом сообщает ФБУ, передает Новини.LIVE.

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Эльвин Алиев завоевал "золото" на чемпионате Европы

Украинец продолжил активно работать в атаке и давить на француза, не давая ему возможности переломить ход поединка.

Украинский боксер Алиев завоевал "первое золото" на Евро-2026 - фото 1
Эльвин Алиев. Фото: ФБУ

В результате бой остановили уже в первом раунде из-за невозможности представителя Франции продолжать поединок. Эльвин Алиев одержал победу и стал чемпионом Европы среди элиты.

Еще одну медаль для Украины, по данным ФБУ, завоевала Анна Охота.

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Анна Охота. Фото: ФБУ

В финальном поединке спортсменка уступила, однако завоевала серебряную медаль чемпионата Европы среди элиты в Софии.

Как сообщали Новини.LIVE, 15 сентября украинские теннисистки установили новый национальный рекорд в мировом рейтинге WTA. После обновления классификации сразу шесть представительниц Украины вошли в топ-50, что стало лучшим результатом в истории украинского женского тенниса.

Как сообщали Новини.LIVE, 18 сентября Марта Костюк сыграла в четвертьфинале турнира Guadalajara Open в Мексике. Её соперницей стала нейтральная теннисистка с российским паспортом Людмила Самсонова, занимающая 50-е место в рейтинге WTA.

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Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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