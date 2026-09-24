Эльвин Алиев стал чемпионом Европы по боксу

Эльвин Алиев. Фото: Usyk 17 Promotion

Украинский боксер Эльвин Алиев завоевал золотую медаль чемпионата Европы среди элиты в Софии. В финальном поединке спортсмен встретился с представителем Франции. Алиев с первых секунд боя пошел вперед и нанес сопернику рассечение.

Об этом сообщает ФБУ, передает Новини.LIVE.

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Эльвин Алиев завоевал "золото" на чемпионате Европы

Украинец продолжил активно работать в атаке и давить на француза, не давая ему возможности переломить ход поединка.

Эльвин Алиев. Фото: ФБУ

В результате бой остановили уже в первом раунде из-за невозможности представителя Франции продолжать поединок. Эльвин Алиев одержал победу и стал чемпионом Европы среди элиты.

Еще одну медаль для Украины, по данным ФБУ, завоевала Анна Охота.

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Анна Охота. Фото: ФБУ

В финальном поединке спортсменка уступила, однако завоевала серебряную медаль чемпионата Европы среди элиты в Софии.

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