Эльвин Алиев стал чемпионом Европы по боксу

Украинский боксер Алиев завоевал "первое золото" на Евро-2026
Украинский боксер Эльвин Алиев завоевал золотую медаль чемпионата Европы среди элиты в Софии. В финальном поединке спортсмен встретился с представителем Франции. Алиев с первых секунд боя пошел вперед и нанес сопернику рассечение.
Об этом сообщает ФБУ, передает Новини.LIVE.
Эльвин Алиев завоевал "золото" на чемпионате Европы
Украинец продолжил активно работать в атаке и давить на француза, не давая ему возможности переломить ход поединка.
В результате бой остановили уже в первом раунде из-за невозможности представителя Франции продолжать поединок. Эльвин Алиев одержал победу и стал чемпионом Европы среди элиты.
Еще одну медаль для Украины, по данным ФБУ, завоевала Анна Охота.
В финальном поединке спортсменка уступила, однако завоевала серебряную медаль чемпионата Европы среди элиты в Софии.
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