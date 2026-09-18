Марта Костюк уступила Людмиле Самсоновой в четвертьфинале турнира WTA 500 в Гвадалахаре

Марта Костюк. Фото: Getty Images

Украинская теннисистка Марта Костюк, занимающая 10-е место в мировом рейтинге WTA, в ночь на 18 сентября сыграла в четвертьфинале турнира Guadalajara Open в Мексике. Ее соперницей была нейтральная теннисистка с российским паспортом Людмила Самсонова, занимающая 50-е место в рейтинге WTA.

Об этом сообщает Tribuna, передает Новини.LIVE.

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Матч Костюк — Самсонова

Поединок завершился со счётом 6:4, 2:6, 5:7. В решающем сете Костюк вела 4:2, но Самсонова смогла перехватить инициативу и выиграть три гейма подряд.

Встреча длилась 2 часа 32 минуты.

Марта Костюк. Фото: Getty Images

Статистика матча

В ходе игры Костюк трижды подала на вылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре из девяти возможностей сделать брейк.

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Для Самсоновой это была уже пятая победа над украинкой в личных встречах. Костюк пока не выигрывала у этой соперницы.

Выступление Костюк в Гвадалахаре

Украинка начала турнир сразу со второго круга, поскольку пропускала первый раунд. В следующем матче её соперница, американская теннисистка Тейлор Таунсенд, снялась ещё до начала встречи.

Победа над Самсоновой позволила бы Костюк подняться на девятое место в мировом рейтинге и обновить лучший результат в карьере.

На турнире Guadalajara Open в мексиканской Гвадалахаре соревнуются на хардовом покрытии. Соревнования WTA 500 проходят 13–19 сентября, а призовой фонд составляет 1 206 446 долларов.

Мировой рейтинг WTA

15 сентября Новини.LIVE сообщали, что после обновления рейтинга сразу шесть украинских теннисисток вошли в топ-50. Это стало национальным рекордом для женского тенниса Украины.

Ранее также стало известно, что после US Open сразу две украинки должны войти в топ-10 WTA.