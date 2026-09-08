Костюк впервые войдет в топ-10 мирового рейтинга WTA

Марта Костюк. Фото: Reuters

Украинская теннисистка Марта Костюк впервые в карьере войдет в первую десятку мирового рейтинга WTA. По итогам US Open Украина также установит историческое достижение, поскольку сразу две украинские теннисистки войдут в топ-10.

Об изменениях в рейтинге сообщил портал Новини.LIVE.

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Костюк установила личный рекорд

В четвёртом круге турнира Костюк проиграла чешке Линде Носковой. Несмотря на поражение, Марта набрала достаточно рейтинговых очков, чтобы гарантировать себе дебют в первой десятке мирового рейтинга. Сорана Кирстя, Ива Йович и Наоми Осака, которые идут следом за украинкой, также завершили выступления на этой стадии турнира и уже не смогут опередить Марту.

В обновленном рейтинге WTA, который будет опубликован 14 сентября, Костюк займет рекордное для себя десятое место, имея 3980 рейтинговых очков.

Впервые в истории украинского женского тенниса сразу две представительницы страны войдут в первую десятку рейтинга WTA. Компанию Костюк составит Элина Свитолина, которая в настоящее время занимает седьмую строчку и по итогам US Open не опустится ниже восьмого места.

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В гонке за титул чемпионки WTA, где учитываются только очки, набранные в текущем сезоне, Свитолина занимает шестое место, а Костюк — девятое. Восемь лучших теннисисток сезона сыграют на итоговом турнире WTA, который в ноябре примет американский Индиан-Уэллс.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о новом достижении Марты Костюк на US Open. Победа над Слоун Стивенс стала для украинки десятой в основной сетке американского турнира.

Также Новини.LIVE писал об успешном выступлении украинок на US Open-2026. Элина Свитолина, Марта Костюк и Юлия Стародубцева одновременно пробились в третий круг, что на этом турнире Украине удалось лишь во второй раз в истории.