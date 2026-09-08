Костюк вперше стане тенісисткою топ-10 світового рейтингу WTA

Марта Костюк. Фото: Reuters

Українська тенісистка Марта Костюк уперше в кар'єрі увійде до першої десятки світового рейтингу WTA. Після завершення US Open Україна також встановить історичне досягнення, оскільки одразу дві українські тенісистки входитимуть до топ-10.

Про зміни в рейтингу повідомив портал Новини.LIVE.

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Костюк встановила особистий рекорд

У четвертому колі турніру Костюк програла чешці Лінді Носковій. Попри поразку, Марта набрала достатньо рейтингових очок, щоб гарантувати собі дебют у першій десятці світового рейтингу. Сорана Кирстя, Іва Йович та Наомі Осака, які йдуть за українкою, також завершили виступи на цій стадії турніру й уже не зможуть випередити Марту.

В оновленому рейтингу WTA, який буде опублікований 14 вересня, Костюк посяде рекордне для себе десяте місце, маючи 3980 рейтингових очок.

Уперше в історії українського жіночого тенісу одразу дві представниці країни перебуватимуть у першій десятці рейтингу WTA. Компанію Костюк складе Еліна Світоліна, яка наразі посідає сьому сходинку й за підсумками US Open не опуститься нижче восьмого місця.

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У Чемпіонській гонці WTA, де враховуються лише очки, набрані в поточному сезоні, Світоліна посідає шосте місце, а Костюк — дев'яте. Вісім найкращих тенісисток сезону зіграють на Підсумковому турнірі WTA, який у листопаді прийматиме американський Індіан-Веллс.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про нове досягнення Марти Костюк на US Open. Перемога над Слоун Стівенс стала для українки десятою в основній сітці американського турніру.

Також Новини.LIVE писав про успішний виступ українок на US Open-2026. Еліна Світоліна, Марта Костюк та Юлія Стародубцева одночасно пробилися до третього кола, що на цьому турнірі Україні вдалося лише вдруге в історії.