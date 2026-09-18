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Головна Спорт Марта Костюк поступилася Самсоновій у чвертьфіналі WTA 500

Марта Костюк поступилася Самсоновій у чвертьфіналі WTA 500

Ua ru
18 вересня 2026 14:15
Марта Костюк програла Людмилі Самсоновій у чвертьфіналі WTA 500 у Гвадалахарі
Марта Костюк. Фото: Getty Images

Українська тенісистка Марта Костюк, яка посідає 10-ту сходинку світового рейтингу WTA, у ніч на 18 вересня зіграла у чвертьфіналі турніру Guadalajara Open у Мексиці. Її суперницею була нейтральна тенісистка з російським паспортом Людмила Самсонова, яка займає 50-те місце у рейтингу WTA.

Про це повідомляє Tribuna, передає Новини.LIVE.

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Матч Костюк — Самсонова

Поєдинок завершився з рахунком 6:4, 2:6, 5:7. У вирішальній партії Костюк вела 4:2, але Самсонова змогла перехопити ініціативу та виграти три гейми поспіль.

Зустріч тривала 2 години 32 хвилини.

Марта Костюк поступилася Самсоновій у чвертьфіналі WTA 500
Марта Костюк. Фото: Getty Images

Статистика матчу

У ході гри Костюк тричі подала навиліт, допустила шість подвійних помилок та використала чотири з дев'яти можливостей зробити брейк.

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Для Самсонової це була вже п'ята перемога над українкою в очних зустрічах. Костюк поки не вигравала у цієї суперниці.

Виступ Костюк у Гвадалахарі

Українка розпочала турнір одразу з другого кола, оскільки перший раунд пропускала. У наступному матчі її суперниця, американська тенісистка Тейлор Таунсенд, знялася ще до початку зустрічі.

Перемога над Самсоновою дозволила б Костюк піднятися на дев'яте місце у світовому рейтингу та оновити найкращий результат у кар'єрі.

На турнірі Guadalajara Open у мексиканській Гвадалахарі змагаються на хардовому покритті. Змагання WTA 500 тривають 13-19 вересня, а призовий фонд становить 1 206 446 доларів.

Світовий рейтинг WTA

15 вересня Новини.LIVE повідомляли, що після оновлення рейтингу одразу шість українських тенісисток увійшли до топ-50. Це стало національним рекордом для жіночого тенісу України.

Раніше також стало відомо, що після US Open одразу дві українки мають входити до топ-10 WTA.

Теніс WTA Марта Костюк українські тенісисти US Open
Юлія Шепілова - редактор стрічки новин
Автор:
Юлія Шепілова

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