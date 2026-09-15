Світоліна, Костюк та ще четверо українок встановили два національних рекорди

Марта Костюк та Еліна Світоліна. Фото: j48tennis.net

Українські тенісистки офіційно встановили новий національний рекорд у світовому рейтингу WTA. Після оновлення класифікації одразу шість представниць України увійшли до топ-50, що стало найкращим результатом в історії вітчизняного жіночого тенісу.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на оновлений рейтинг WTA.

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Топ-10 рейтингу WTA. Фото: скриншот

Україна вперше має двох тенісисток у топ-10

Перша ракетка України Еліна Світоліна піднялася на дві позиції та тепер посідає сьоме місце у світовому рейтингу.

Марта Костюк уперше в кар'єрі увійшла до першої десятки. Українка піднялася з 11-го на 10-те місце, встановивши особистий рекорд. Вона стала лише другою українською тенісисткою в історії, якій вдалося пробитися до топ-10 після Світоліної.

Таким чином Україна вперше в історії має одразу двох представниць у першій десятці рейтингу WTA.

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Ще чотири українки увійшли до топ-50

Окрім Світоліної та Костюк, ще чотири українські тенісистки увійшли до топ-50 світового рейтингу. Олександра Олійникова піднялася на 41-ше місце, що стало найкращим результатом у її кар'єрі. Дарія Снігур також оновила особистий рекорд, посівши 42-гу позицію.

Найбільший прогрес продемонструвала Юлія Стародубцева, яка піднялася одразу на 15 позицій — із 58-го на 43-тє місце. Ангеліна Калініна повернулася до топ-50, піднявшись на чотири сходинки та посівши 47-ме місце.

Наразі Україна вперше у своїй історії має шістьох тенісисток у першій п'ятдесятці світового рейтингу WTA. Попередній національний рекорд становив п'ять спортсменок.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про участь Еліни Світоліної у святкуванні 35-ї річниці Незалежності України в Нью-Йорку. Тенісистка долучилася до символічного запуску підсвічування Емпайр-Стейт-Білдінг.

Також Новини.LIVE писав про досягнення Марти Костюк на Відкритому чемпіонаті США. Після перемоги над Слоун Стівенс українка довела кількість виграних матчів в основній сітці турніру до десяти.