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Главная Спорт Свитолина и Костюк установили рекорд Украины в рейтинге WTA

Свитолина и Костюк установили рекорд Украины в рейтинге WTA

Ua ru
15 сентября 2026 08:16
Свитолина, Костюк и еще четыре украинки установили два национальных рекорда
Марта Костюк и Элина Свитолина. Фото: j48tennis.net

Украинские теннисистки официально установили новый национальный рекорд в мировом рейтинге WTA. После обновления списка сразу шесть представительниц Украины вошли в топ-50, что стало лучшим результатом в истории отечественного женского тенниса.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на обновленный рейтинг WTA.

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Рейтинг WTA
Топ-10 рейтинга WTA. Фото: скриншот

Украина впервые имеет двух теннисисток в топ-10

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поднялась на две позиции и теперь занимает седьмое место в мировом рейтинге.

Марта Костюк впервые в кар'ере вошла в первую десятку. Украинка поднялась с 11-го на 10-е место, установив личный рекорд. Она стала лишь второй украинской теннисисткой в истории, которой удалось пробиться в топ-10 после Свитолиной.

Таким образом, Украина впервые в истории имеет сразу двух представительниц в первой десятке рейтинга WTA.

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Еще четыре украинки вошли в топ-50

Кроме Свитолиной и Костюк, еще четыре украинские теннисистки вошли в топ-50 мирового рейтинга. Александра Олейникова поднялась на 41-е место, что стало лучшим результатом в ее кар'ере. Дарья Снигур также обновила личный рекорд, заняв 42-ю позицию.

Наибольший прогресс продемонстрировала Юлия Стародубцева, которая поднялась сразу на 15 позиций — с 58-го на 43-е место. Ангелина Калинина вернулась в топ-50, поднявшись на четыре строчки и заняв 47-е место.

Сейчас Украина впервые в своей истории имеет шесть теннисисток в первой пятидесятке мирового рейтинга WTA. Предыдущий национальный рекорд составлял пять спортсменок.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал об участии Элины Свитолиной в праздновании 35-й годовщины Независимости Украины в Нью-Йорке. Теннисистка присоединилась к символическому запуску подсветки Эмпайр-стейт-билдинг.

Также Новини.LIVE писал о достижении Марты Костюк на Открытом чемпионате США. После победы над Слоан Стивенс украинка довела количество выигранных матчей в основной сетке турнира до десяти.

рекорд Элина Свитолина Ангелина Калинина WTA Марта Костюк Юлия Стародубцева Дарья Снигур Александра Олейникова рекорд Украины
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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