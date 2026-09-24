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Головна Спорт Український боксер Алієв здобув "перше золото" на Євро-2026

Український боксер Алієв здобув "перше золото" на Євро-2026

Ua ru
24 вересня 2026 22:09
Ельвін Алієв став чемпіоном Європи з боксу
Ельвін Алієв. Фото: Usyk 17 Promotion

Український боксер Ельвін Алієв здобув золоту медаль чемпіонату Європи серед еліти у Софії. У фінальному поєдинку спортсмен зустрівся з представником Франції. Алієв із перших секунд бою пішов уперед і завдав супернику розсічення.

Про це повідомляє ФБУ, передає Новини.LIVE.

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Ельвін Алієв здобув "золото" на чемпіонаті Європи

Українець продовжив активно працювати в атаці та тиснути на француза, не даючи йому можливості переломити перебіг поєдинку.

Український боксер Алієв здобув "перше золото" на Євро-2026 - фото 1
Ельвін Алієв. Фото: ФБУ

У результаті бій зупинили вже у першому раунді через неможливість представника Франції продовжувати поєдинок. Ельвін Алієв здобув перемогу та став чемпіоном Європи серед еліти.

Ще одну медаль для України, за даними ФБУ, виборола Ганна Охота.

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Ганна Охота. Фото: ФБУ

У фінальному поєдинку спортсменка поступилася, однак здобула срібну нагороду європейської першості серед еліти у Софії.

Як повідомляли Новини.LIVE, 15 вересня українські тенісистки встановили новий національний рекорд у світовому рейтингу WTA. Після оновлення класифікації одразу шість представниць України увійшли до топ-50, що стало найкращим результатом в історії українського жіночого тенісу.

Як повідомляли Новини.LIVE, 18 вересня Марта Костюк зіграла у чвертьфіналі турніру Guadalajara Open у Мексиці. Її суперницею стала нейтральна тенісистка з російським паспортом Людмила Самсонова, яка посідає 50-те місце у рейтингу WTA.

спорт нагорода бокс українські боксери Чемпіонат Європи
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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