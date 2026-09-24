Ельвін Алієв став чемпіоном Європи з боксу

Український боксер Алієв здобув "перше золото" на Євро-2026
Український боксер Ельвін Алієв здобув золоту медаль чемпіонату Європи серед еліти у Софії. У фінальному поєдинку спортсмен зустрівся з представником Франції. Алієв із перших секунд бою пішов уперед і завдав супернику розсічення.
Про це повідомляє ФБУ, передає Новини.LIVE.
Ельвін Алієв здобув "золото" на чемпіонаті Європи
Українець продовжив активно працювати в атаці та тиснути на француза, не даючи йому можливості переломити перебіг поєдинку.
У результаті бій зупинили вже у першому раунді через неможливість представника Франції продовжувати поєдинок. Ельвін Алієв здобув перемогу та став чемпіоном Європи серед еліти.
Ще одну медаль для України, за даними ФБУ, виборола Ганна Охота.
У фінальному поєдинку спортсменка поступилася, однак здобула срібну нагороду європейської першості серед еліти у Софії.
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