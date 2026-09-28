Украина определила состав на матч с Грузией в Лиге наций

Футбольный матч. Фото: УНИАН

Тренерский штаб сборной Украины определил список из 23 футболистов, которые смогут выйти на поле в стартовом матче Лиги наций сезона 2026/27 против сборной Грузии. Матч состоится сегодня, 28 сентября, в 19:00 по киевскому времени. Однако сразу семеро игроков не попали в окончательный протокол матча.

Об этом сообщило "Суспільне.Спорт", передает Новини.LIVE.

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Кого Украина выставила на матч против Грузии

Поединок первого тура Лиги наций сезона 2026/27 между национальными сборными Украины и Грузии запланирован на понедельник, 28 сентября. Игра начнется в 19:00 по киевскому времени. В список игроков, готовых выйти на поле в этой встрече, вошли 23 футболиста, тогда как еще семеро представителей национальной сборной оказались вне текущей заявки.

Сразу несколько игроков не примут участия в матче по решению тренерского штаба. Среди защитников вне заявки остались Виталий Николенко, Илья Крупский и Александр Драмбаев. В полузащите места в составе на эту игру не получили Георгий Судаков, Иван Варфоломеев и Александр Назаренко, а в линии нападения мимо окончательного списка прошел Игорь Краснопир.

Линию нападения в предстоящей встрече сформировали Владислав Ванат, Даниил Сикан, Матвей Пономаренко и Роман Яремчук. Наиболее многочисленным в списке традиционно является полузащита, в которую вошли: Андрей Ярмоленко, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Александр Зубков, Александр Пихаленок, Владимир Бражко, Егор Назарина, Олег Очеретько, Максим Хлань и Владислав Велетень.

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В обороне команды к игре будут готовиться шесть защитников: Илья Забарный, Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Эдуард Сарапий, Богдан Михайличенко и Тарас Михавко. На последнем рубеже выбор ограничится тремя голкиперами, в число которых вошли Анатолий Трубин, Дмитрий Ризник и Георгий Ермаков.

Новини.LIVE сообщали, что сборная Украины по футболу начала выступления в Лиге наций УЕФА 2026/27 с выездной победы над Венгрией со счётом 1:0. Матч на "Пушкаш-Арене" в Будапеште запомнился не только результатом, но и эмоциональной стычкой между игроками и представителями тренерских штабов в конце игры, которую впоследствии прокомментировали Андреа Мальдера и защитник Илья Забарный.

Особое внимание привлекла акция украинских болельщиков на трибунах венгерского стадиона. Фанаты развесили баннер с призывом "Save Oleshki", чтобы напомнить международному сообществу о гуманитарной ситуации и гражданских жителях оккупированного города Олешки на левом берегу Херсонской области.