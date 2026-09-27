Україна програла Чехії у фіналі Кубка Біллі Джин Кінг

Еліна Світоліна. Фото: Reuters/Jerry Lai

Жіноча збірна України стала срібним призером Кубка Біллі Джин Кінг, програвши у фіналі Чехії. Після поразки Ангеліни Калініної Кароліні Муховій вирішальним став матч Еліни Світоліної проти Лінди Носкової. Українка мала подвійний матчбол у другому сеті, але не змогла довести гру до третьої партії.

Про це стало відомо з результатів турніру, передає Новини.LIVE.

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Поразка України в фіналі Кубка Біллі Джин Кінг

Світоліна впевнено розпочала матч і в першому сеті вела 3:1. Проте Носкова з Чехії виграла п’ять геймів поспіль та завершила партію з рахунком 6:3.

Друга партія була значно напруженішою, оскільки її долю визначив тай-брейк. Світоліна відіграла два матчболи, але наступний шанс Носкова використала та закрила сет із рахунком 7:6.

Поєдинок тривав 1 годину 33 хвилини.

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Результати турніру. Фото: скриншот

Перемога принесла Чехії 12-й титул Кубка Біллі Джин Кінг в історії. Востаннє чеська збірна вигравала цей турнір у 2018 році. За кількістю чемпіонств країна поступається лише США, які мають 18 трофеїв.

Водночас для української збірної цей фінал став особливо важливою подією, оскільки команда вперше в історії дійшла до вирішального матчу Кубка Біллі Джин Кінг.

Як писали Новини.LIVE, жіноча збірна України вперше у своїй історії дійшла до фіналу Кубка Біллі Джин Кінг. У півфіналі українки з рахунком 2:0 здолали чинних чемпіонок турніру — команду Італії.

Крім того, збірна України здолала Угорщину з рахунком 1:0 у стартовому матчі Ліги націй УЄФА сезону 2026/27. Наприкінці гри між футболістами та членами тренерських штабів виникла сутичка.