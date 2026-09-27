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Главная Спорт Финал Кубка Билли Джин Кинг: Украина уступила Чехии

Финал Кубка Билли Джин Кинг: Украина уступила Чехии

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27 сентября 2026 20:20
Украина проиграла Чехии в финале Кубка Билли Джин Кинг
Элина Свитолина. Фото: Reuters/Jerry Lai

Женская сборная Украины стала серебряным призером Кубка Билли Джин Кинг, уступив в финале Чехии. После поражения Ангелины Калининой от Каролины Муховой решающим стал матч Элины Свитолиной против Линды Носковой. У украинки был двойной матчбол во втором сете, но она не смогла довести игру до третьего сета.

Об этом стало известно из результатов турнира, передает Новини.LIVE.

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Поражение Украины в финале Кубка Билли Джин Кинг

Свитолина уверенно начала матч и в первом сете вела 3:1. Однако Носкова из Чехии выиграла пять геймов подряд и завершила партию со счетом 6:3.

Второй сет оказался гораздо более напряженным, поскольку его исход решил тай-брейк. Свитолина отыграла два матчбола, но следующий шанс Носкова использовала и завершила сет со счетом 7:6.

Поединок длился 1 час 33 минуты.

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Результаты турнира. Фото: скриншот

Эта победа принесла Чехии 12-й титул Кубка Билли Джин Кинг в истории. Последний раз чешская сборная выигрывала этот турнир в 2018 году. По количеству чемпионских титулов страна уступает только США, у которых 18 трофеев.

В то же время для украинской сборной этот финал стал особенно важным событием, поскольку команда впервые в истории дошла до решающего матча Кубка Билли Джин Кинг.

Как писали Новини.LIVE, женская сборная Украины впервые в своей истории вышла в финал Кубка Билли Джин Кинг. В полуфинале украинки со счетом 2:0 обыграли действующих чемпионок турнира — сборную Италии.

Кроме того, сборная Украины обыграла Венгрию со счётом 1:0 в стартовом матче Лиги наций УЕФА сезона 2026/27. В конце игры между футболистами и членами тренерских штабов возникла стычка.

Чехия Украина Элина Свитолина Теннис Элина Свитолина
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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