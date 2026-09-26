Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Свитолина вывела Украину в исторический финал Кубка Билли Джин Кинг

Свитолина вывела Украину в исторический финал Кубка Билли Джин Кинг

Ua ru
26 сентября 2026 18:46
Украина обыграла Италию и впервые вышла в финал Кубка Билли Джин Кинг
Элина Свитолина. Фото: ФТУ

Сборная Украины впервые в истории пробилась в финал Кубка Билли Джин Кинг. В полуфинале главного женского турнира для сборных украинки досрочно победили действующих чемпионок из Италии со счетом 2:0, а решающий матч выиграла Элина Свитолина.

О победе украинок сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама
Жасмин Паолини и Элина Свитолина
Жасмин Паолини и Элина Свитолина. Фото: ФТУ

Свитолина принесла Украине решающее очко

Первый шаг к историческому финалу сделала Ангелина Калинина, которая в двух сетах победила Тайру Катерину Грант. После этого Свитолиной нужно было обыграть Жасмин Паолини, чтобы парный матч уже не понадобился.

Украинка, занимающая седьмое место в мировом рейтинге, уверенно начала встречу против 20-й ракетки мира. В первом сете Свитолина дважды взяла подачу соперницы и победила со счетом 6:2.

Похожим получился и второй сет. Элина быстро повела 4:0, после чего не позволила Паолини вернуться в игру и снова завершила партию со счетом 6:2. Итог матча — 6:2, 6:2.

Читайте также:

После победы Свитолина подчеркнула, что для украинской команды и всей страны этот результат имеет особое значение, поскольку Украина сейчас переживает сложные времена.

С кем Украина сыграет в финале

Соперницей сборной Украины станет Чехия. В своем полуфинале чешки со счетом 2:0 победили Испанию благодаря победам Линды Носковой и Каролины Муховой.

Чехия шесть раз выигрывала Кубок Федерации/Кубок Билли Джин Кинг, а еще пять титулов завоевала сборная Чехословакии. В последний раз чешская команда побеждала в турнире в 2018 году. В этом сезоне чешские теннисистки стали наиболее неудобными соперницами для украинок.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Марта Костюк впервые в карьере гарантировала себе место в топ-10 рейтинга WTA. После US Open она заняла десятую строчку, а Украина впервые получила сразу двух теннисисток в первой десятке вместе с Элиной Свитолиной.

Также Новини.LIVE писал, что Костюк стала третьей украинкой, которая одержала как минимум десять побед в основной сетке US Open.

Элина Свитолина Теннис Ангелина Калинина украинские теннисисты сборная Украины по теннису
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации