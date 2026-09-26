Украина обыграла Италию и впервые вышла в финал Кубка Билли Джин Кинг

Элина Свитолина. Фото: ФТУ

Сборная Украины впервые в истории пробилась в финал Кубка Билли Джин Кинг. В полуфинале главного женского турнира для сборных украинки досрочно победили действующих чемпионок из Италии со счетом 2:0, а решающий матч выиграла Элина Свитолина.

О победе украинок сообщил портал Новини.LIVE.

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Жасмин Паолини и Элина Свитолина. Фото: ФТУ

Свитолина принесла Украине решающее очко

Первый шаг к историческому финалу сделала Ангелина Калинина, которая в двух сетах победила Тайру Катерину Грант. После этого Свитолиной нужно было обыграть Жасмин Паолини, чтобы парный матч уже не понадобился.

Украинка, занимающая седьмое место в мировом рейтинге, уверенно начала встречу против 20-й ракетки мира. В первом сете Свитолина дважды взяла подачу соперницы и победила со счетом 6:2.

Похожим получился и второй сет. Элина быстро повела 4:0, после чего не позволила Паолини вернуться в игру и снова завершила партию со счетом 6:2. Итог матча — 6:2, 6:2.

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После победы Свитолина подчеркнула, что для украинской команды и всей страны этот результат имеет особое значение, поскольку Украина сейчас переживает сложные времена.

С кем Украина сыграет в финале

Соперницей сборной Украины станет Чехия. В своем полуфинале чешки со счетом 2:0 победили Испанию благодаря победам Линды Носковой и Каролины Муховой.

Чехия шесть раз выигрывала Кубок Федерации/Кубок Билли Джин Кинг, а еще пять титулов завоевала сборная Чехословакии. В последний раз чешская команда побеждала в турнире в 2018 году. В этом сезоне чешские теннисистки стали наиболее неудобными соперницами для украинок.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Марта Костюк впервые в карьере гарантировала себе место в топ-10 рейтинга WTA. После US Open она заняла десятую строчку, а Украина впервые получила сразу двух теннисисток в первой десятке вместе с Элиной Свитолиной.

Также Новини.LIVE писал, что Костюк стала третьей украинкой, которая одержала как минимум десять побед в основной сетке US Open.