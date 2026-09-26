Україна перемогла Італію та вперше зіграє у фіналі Кубка Біллі Джин Кінг

Еліна Світоліна. Фото: ФТУ

Збірна України вперше в історії пробилася до фіналу Кубка Біллі Джин Кінг. У півфіналі головного жіночого турніру для збірних українки достроково перемогли чинних чемпіонок з Італії з рахунком 2:0, а вирішальний матч виграла Еліна Світоліна.

Про перемогу українок повідомив портал Новини.LIVE.

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Жасмін Паоліні та Еліна Світоліна. Фото: ФТУ

Світоліна принесла Україні вирішальне очко

Перший крок до історичного фіналу зробила Ангеліна Калініна, яка у двох сетах перемогла Тайру Катеріну Грант. Після цього Світоліній потрібно було обіграти Жасмін Паоліні, щоб парний матч уже не знадобився.

Українка, яка посідає сьоме місце у світовому рейтингу, впевнено розпочала зустріч проти 20-ї ракетки світу. У першому сеті Світоліна двічі взяла подачу суперниці та перемогла з рахунком 6:2.

Схожим вийшов і другий сет. Еліна швидко повела 4:0, після чого не дозволила Паоліні повернутися в гру та знову завершила партію з рахунком 6:2. Підсумок матчу — 6:2, 6:2.

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Після перемоги Світоліна наголосила, що для української команди та всієї країни цей результат має особливе значення, оскільки Україна наразі переживає складні часи.

З ким Україна зіграє у фіналі

Суперницею збірної України стане Чехія. У своєму півфіналі чешки з рахунком 2:0 перемогли Іспанію завдяки перемогам Лінди Носкової та Кароліни Мухової.

Чехія шість разів вигравала Кубок Федерації/Кубок Біллі Джин Кінг, а ще п'ять титулів здобула збірна Чехословаччини. Востаннє чеська команда перемагала в турнірі у 2018 році. Цього сезону чеські тенісистки стали найбільш незручними суперницями для українок.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Марта Костюк уперше в кар'єрі гарантувала собі місце у топ-10 рейтингу WTA. Після US Open вона посіла десяту сходинку, а Україна вперше отримала одразу двох тенісисток у першій десятці разом з Еліною Світоліною.

Також Новини.LIVE писав, що Костюк стала третьою українкою, яка здобула щонайменше десять перемог в основній сітці US Open.