Збірна України з тенісу вперше увійшла до топ-3 рейтингу Кубка Біллі Джин Кінг

Збірна України з тенісу. Фото: ФТУ

Жіноча збірна України з тенісу встановила історичне досягнення, піднявшись на третє місце у світовому рейтингу Кубка Біллі Джин Кінг. Це найкращий результат в історії національної команди.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на ВТУ.

Збірна України показала рекордний результат

Українська команда продовжує стабільно прогресувати на міжнародній арені. Ще минулого року збірна вперше увійшла до топ-5 світового рейтингу, а тепер зробила ще один крок уперед, опинившись серед трьох найсильніших команд світу.

Важливу роль у цьому прориві відіграв виступ у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг, де українки розгромили збірну Польщі та вийшли до фінальної стадії турніру. Саме цей результат дозволив команді піднятися одразу на п’ять позицій у рейтингу.

Нове оновлення рейтингу зафіксувало значний прогрес команди — Україна піднялася на третє місце з показником 1066,25 бала. Попереду — лише Італія та Велика Британія.

Топ-10 рейтингу націй наразі виглядає так:

Італія — 1252,50 Велика Британія — 1178,75 Україна — 1066,25 Іспанія — 1061,25 Чехія — 1037,50 США — 1021,25 Казахстан — 988,75 Канада — 921,25 Польща — 887,50 Японія — 868,75

Попереду національну команду чекає нове важливе випробування. Восени збірна України вдруге поспіль візьме участь у фіналі Кубка Біллі Джин Кінг, де побореться за головний трофей турніру.

Змагання відбудуться 22–27 вересня у китайському Шеньчжені. Дата жеребкування наразі не оголошена.

