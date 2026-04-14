Збірна України з тенісу вперше увійшла до топ-3 рейтингу Кубка Біллі Джин Кінг

Збірна України піднялася на рекордне третє місце в Кубку Біллі Джин Кінг
Жіноча збірна України з тенісу встановила історичне досягнення, піднявшись на третє місце у світовому рейтингу Кубка Біллі Джин Кінг. Це найкращий результат в історії національної команди.
Збірна України показала рекордний результат
Українська команда продовжує стабільно прогресувати на міжнародній арені. Ще минулого року збірна вперше увійшла до топ-5 світового рейтингу, а тепер зробила ще один крок уперед, опинившись серед трьох найсильніших команд світу.
Важливу роль у цьому прориві відіграв виступ у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг, де українки розгромили збірну Польщі та вийшли до фінальної стадії турніру. Саме цей результат дозволив команді піднятися одразу на п’ять позицій у рейтингу.
Нове оновлення рейтингу зафіксувало значний прогрес команди — Україна піднялася на третє місце з показником 1066,25 бала. Попереду — лише Італія та Велика Британія.
Топ-10 рейтингу націй наразі виглядає так:
- Італія — 1252,50
- Велика Британія — 1178,75
- Україна — 1066,25
- Іспанія — 1061,25
- Чехія — 1037,50
- США — 1021,25
- Казахстан — 988,75
- Канада — 921,25
- Польща — 887,50
- Японія — 868,75
Попереду національну команду чекає нове важливе випробування. Восени збірна України вдруге поспіль візьме участь у фіналі Кубка Біллі Джин Кінг, де побореться за головний трофей турніру.
Змагання відбудуться 22–27 вересня у китайському Шеньчжені. Дата жеребкування наразі не оголошена.
Нагадаємо, портал Новини.LIVE повідомив про дивну позицію Матвія Пономаренка щодо нового контракту з "Динамо".
Також Новини.LIVE опублікував інформацію про нове місце роботи Сергія Реброва, який наразі очолює національну збірну.
