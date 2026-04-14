Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Збірна України піднялася на рекордне третє місце в Кубку Біллі Джин Кінг

Збірна України піднялася на рекордне третє місце в Кубку Біллі Джин Кінг

Ua ru
Дата публікації: 14 квітня 2026 20:08
Збірна України з тенісу вперше увійшла до топ-3 рейтингу Кубка Біллі Джин Кінг
Збірна України з тенісу. Фото: ФТУ

Жіноча збірна України з тенісу встановила історичне досягнення, піднявшись на третє місце у світовому рейтингу Кубка Біллі Джин Кінг. Це найкращий результат в історії національної команди.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на ВТУ.

Женская сборная Украины по теннису
Збірна України показала рекордний результат

Українська команда продовжує стабільно прогресувати на міжнародній арені. Ще минулого року збірна вперше увійшла до топ-5 світового рейтингу, а тепер зробила ще один крок уперед, опинившись серед трьох найсильніших команд світу.

Важливу роль у цьому прориві відіграв виступ у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг, де українки розгромили збірну Польщі та вийшли до фінальної стадії турніру. Саме цей результат дозволив команді піднятися одразу на п’ять позицій у рейтингу.

Нове оновлення рейтингу зафіксувало значний прогрес команди — Україна піднялася на третє місце з показником 1066,25 бала. Попереду — лише Італія та Велика Британія.

Читайте також:

Топ-10 рейтингу націй наразі виглядає так:

  1. Італія — 1252,50
  2. Велика Британія — 1178,75
  3. Україна — 1066,25
  4. Іспанія — 1061,25
  5. Чехія — 1037,50
  6. США — 1021,25
  7. Казахстан — 988,75
  8. Канада — 921,25
  9. Польща — 887,50
  10. Японія — 868,75

Попереду національну команду чекає нове важливе випробування. Восени збірна України вдруге поспіль візьме участь у фіналі Кубка Біллі Джин Кінг, де побореться за головний трофей турніру.

Змагання відбудуться 22–27 вересня у китайському Шеньчжені. Дата жеребкування наразі не оголошена.

Нагадаємо, портал Новини.LIVE повідомив про дивну позицію Матвія Пономаренка щодо нового контракту з "Динамо".

Також Новини.LIVE опублікував інформацію про нове місце роботи Сергія Реброва, який наразі очолює національну збірну.

українські тенісисти збірна України з теннісу Кубок Біллі Джин Кінг
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації