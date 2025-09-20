Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Як збірна України програла Італії в Кубку Біллі Джин Кінг — відео

Як збірна України програла Італії в Кубку Біллі Джин Кінг — відео

Ua ru
Дата публікації: 20 вересня 2025 11:40
Збірна України у вирішальному матчі поступилася Італії в Кубку Біллі Джин Кінг
Людмила Кіченок та Марта Костюк. Фото: Федерація тенісу України

У півфіналі Кубка Біллі Джин Кінг збірна України протистояла чинним переможницям турніру команді Італії. Для українок це була дебютна участь в фінальній частині турніру.

На цій стадії Україна поступилася італійкам з рахунком 1:2, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Поразка збірної України

У першій грі протистояння Марта Костюк дуже впевнено обіграла Елізабетту Коччаретто (6:2, 6:3). У другій грі Еліна Світоліна виграла перший сет у Жасмін Паоліні, але програла два наступні (6:3, 4:6, 4:6) і рахунок став 1:1.

Вирішальним була парна гра, де Людмила Кіченок та Костюк поступилися Сарі Еррані та Паоліні з рахунком 2:6, 3:6.

Матч тривав 1 годину 22 хвилини, упродовж яких Кіченок та Костюк не подавали навиліт, зробили дві подвійні помилки та використали два із п’яти брейк-пойнтів.

Суперниці українок також ейсів не робили, записали собі в статистику одну подвійну помилку та реалізували п’ять із восьми брейків.

Зазначимо, що в чвертьфіналі Україна впевнено здолала команду Іспанії з рахунком 2:0.

Нагадаємо, австралійська стрибунка Нікола Оліслагерс розповіла про майбутній фінал чемпіонату світу.

Відомий український фахівець розповів, який тренер потрібний львівським "Карпатам".

Італія Марта Костюк Людмила Кіченок збірна України з теннісу Кубок Біллі Джин Кінг
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації