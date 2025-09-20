Збірна України у вирішальному матчі поступилася Італії в Кубку Біллі Джин Кінг

Людмила Кіченок та Марта Костюк. Фото: Федерація тенісу України

У півфіналі Кубка Біллі Джин Кінг збірна України протистояла чинним переможницям турніру команді Італії. Для українок це була дебютна участь в фінальній частині турніру.

На цій стадії Україна поступилася італійкам з рахунком 1:2, повідомив портал Новини.LIVE.

Поразка збірної України

У першій грі протистояння Марта Костюк дуже впевнено обіграла Елізабетту Коччаретто (6:2, 6:3). У другій грі Еліна Світоліна виграла перший сет у Жасмін Паоліні, але програла два наступні (6:3, 4:6, 4:6) і рахунок став 1:1.

Вирішальним була парна гра, де Людмила Кіченок та Костюк поступилися Сарі Еррані та Паоліні з рахунком 2:6, 3:6.

Матч тривав 1 годину 22 хвилини, упродовж яких Кіченок та Костюк не подавали навиліт, зробили дві подвійні помилки та використали два із п’яти брейк-пойнтів.

Суперниці українок також ейсів не робили, записали собі в статистику одну подвійну помилку та реалізували п’ять із восьми брейків.

Зазначимо, що в чвертьфіналі Україна впевнено здолала команду Іспанії з рахунком 2:0.

