Сборная Украины в решающем матче уступила Италии в Кубке Билли Джин Кинг

В полуфинале Кубка Билли Джин Кинг сборная Украины противостояла действующим победительницам турнира команде Италии. Для украинок это было дебютное участие в финальной части турнира.
На этой стадии Украина уступила итальянкам со счетом 1:2, сообщил портал Новини.LIVE.
Поражение сборной Украины
В первой игре противостояния Марта Костюк очень уверенно обыграла Элизабетту Коччаретто (6:2, 6:3). Во втором матче Элина Свитолина выиграла первый сет у Жасмин Паолини, но проиграла два следующих (6:3, 4:6, 4:6) и счет стал 1:1.
Решающим была парная игра, где Людмила Киченок и Костюк уступили Саре Эррани и Паолини со счетом 2:6, 3:6.
Матч длился 1 час 22 минуты, в течение которых Киченок и Костюк не подавали навылет, сделали две двойные ошибки и использовали два из пяти брейк-пойнтов.
Соперницы украинок также эйсов не делали, записали себе в статистику одну двойную ошибку и реализовали пять из восьми брейков.
Отметим, что в четвертьфинале Украина уверенно одолела команду Испании со счетом 2:0.
