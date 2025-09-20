Сборная Украины в решающем матче уступила Италии в Кубке Билли Джин Кинг

Людмила Киченок и Марта Костюк. Фото: Федерация тенниса Украины

В полуфинале Кубка Билли Джин Кинг сборная Украины противостояла действующим победительницам турнира команде Италии. Для украинок это было дебютное участие в финальной части турнира.

На этой стадии Украина уступила итальянкам со счетом 1:2, сообщил портал Новини.LIVE.

Поражение сборной Украины

В первой игре противостояния Марта Костюк очень уверенно обыграла Элизабетту Коччаретто (6:2, 6:3). Во втором матче Элина Свитолина выиграла первый сет у Жасмин Паолини, но проиграла два следующих (6:3, 4:6, 4:6) и счет стал 1:1.

Решающим была парная игра, где Людмила Киченок и Костюк уступили Саре Эррани и Паолини со счетом 2:6, 3:6.

Матч длился 1 час 22 минуты, в течение которых Киченок и Костюк не подавали навылет, сделали две двойные ошибки и использовали два из пяти брейк-пойнтов.

Соперницы украинок также эйсов не делали, записали себе в статистику одну двойную ошибку и реализовали пять из восьми брейков.

Отметим, что в четвертьфинале Украина уверенно одолела команду Испании со счетом 2:0.

