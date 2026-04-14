Сборная Украины поднялась на рекордное третье место в Кубке Билли Джин Кинг

Сборная Украины поднялась на рекордное третье место в Кубке Билли Джин Кинг

Дата публикации 14 апреля 2026 20:08
Сборная Украины по теннису впервые вошла в топ-3 рейтинга Кубка Билли Джин Кинг
Сборная Украины по теннису. Фото: ФТУ

Женская сборная Украины по теннису установила историческое достижение, поднявшись на третье место в мировом рейтинге Кубка Билли Джин Кинг. Это лучший результат в истории национальной команды.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на БТУ.

Женская сборная Украины по теннису
Сборная Украины по теннису. Фото: ФТУ

Сборная Украины показала рекордный результат

Украинская команда продолжает стабильно прогрессировать на международной арене. Еще в прошлом году сборная впервые вошла в топ-5 мирового рейтинга, а теперь сделала еще один шаг вперед, оказавшись среди трех сильнейших команд мира.

Важную роль в этом прорыве сыграло выступление в квалификации Кубка Билли Джин Кинг, где украинки разгромили сборную Польши и вышли в финальную стадию турнира. Именно этот результат позволил команде подняться сразу на пять позиций в рейтинге.

Новое обновление рейтинга зафиксировало значительный прогресс команды — Украина поднялась на третье место с показателем 1066,25 балла. Впереди — только Италия и Великобритания.

Читайте также:

Топ-10 рейтинга наций сейчас выглядит так:

  1. Италия — 1252,50
  2. Великобритания — 1178,75
  3. Украина — 1066,25
  4. Испания — 1061,25
  5. Чехия — 1037,50
  6. США — 1021,25
  7. Казахстан — 988,75
  8. Канада — 921,25
  9. Польша — 887,50
  10. Япония — 868,75

Впереди национальную команду ждет новое важное испытание. Осенью сборная Украины во второй раз подряд примет участие в финале Кубка Билли Джин Кинг, где поборется за главный трофей турнира.

Соревнования состоятся 22-27 сентября в китайском Шэньчжэне. Дата жеребьевки пока не объявлена.

Напомним, портал Новини.LIVE сообщил о странной позиции Матвея Пономаренко относительно нового контракта с "Динамо".

Также Новини.LIVE опубликовал информацию о новом месте работы Сергея Реброва, который сейчас возглавляет национальную сборную.

Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
