Сборная Украины по теннису впервые вошла в топ-3 рейтинга Кубка Билли Джин Кинг

Сборная Украины поднялась на рекордное третье место в Кубке Билли Джин Кинг
Женская сборная Украины по теннису установила историческое достижение, поднявшись на третье место в мировом рейтинге Кубка Билли Джин Кинг. Это лучший результат в истории национальной команды.
Украинская команда продолжает стабильно прогрессировать на международной арене. Еще в прошлом году сборная впервые вошла в топ-5 мирового рейтинга, а теперь сделала еще один шаг вперед, оказавшись среди трех сильнейших команд мира.
Важную роль в этом прорыве сыграло выступление в квалификации Кубка Билли Джин Кинг, где украинки разгромили сборную Польши и вышли в финальную стадию турнира. Именно этот результат позволил команде подняться сразу на пять позиций в рейтинге.
Новое обновление рейтинга зафиксировало значительный прогресс команды — Украина поднялась на третье место с показателем 1066,25 балла. Впереди — только Италия и Великобритания.
Топ-10 рейтинга наций сейчас выглядит так:
- Италия — 1252,50
- Великобритания — 1178,75
- Украина — 1066,25
- Испания — 1061,25
- Чехия — 1037,50
- США — 1021,25
- Казахстан — 988,75
- Канада — 921,25
- Польша — 887,50
- Япония — 868,75
Впереди национальную команду ждет новое важное испытание. Осенью сборная Украины во второй раз подряд примет участие в финале Кубка Билли Джин Кинг, где поборется за главный трофей турнира.
Соревнования состоятся 22-27 сентября в китайском Шэньчжэне. Дата жеребьевки пока не объявлена.
