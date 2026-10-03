Украина уступила Северной Ирландии в матче Лиги наций

Сборная Украины по футболу. Фото: Украинская футбольная ассоциация

Сборная Украины по футболу впервые потерпела поражение в нынешнем турнире "Лига наций", который проводится под эгидой УЕФА. По итогам матча третьего тура "сине-желтые" не смогли одержать победу и уступили сборной Северной Ирландии со счетом 0:3.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Украинской ассоциации футбола.

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С каким результатом закончился матч и что еще известно

Первый гол Северной Ирландии удалось забить уже на 9-й минуте матча. В частности, после подачи с углового произошла серия отскоков, и защитник Кейрон Браун с метра пробил в ворота Дмитрия Ризника, открыв счёт в матче — 0:1.

Примерно на 22-й минуте Киран Моррисон навесил мяч с правого фланга, а полузащитник Айзек Прайс в борьбе с Ильей Забарным опередил украинского защитника и ударом головой переправил мяч в ворота Украины. Таким образом, счет уже был 0:2 не в пользу "сине-желтых", и первый тайм завершился именно с таким результатом.

После начала второго тайма на 61-й минуте матча вратарь сборной Украины допустил ошибку, которая стоила команде третьего гола. Дмитрий Ризник ошибся при выходе, и мяч прошел между его ног. Таким образом, матч завершился со счётом 0:3.

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Отметим, что украинскую команду представляли: Ризник, Бондарь, Забарный, Сарапиц, Матвиенко, Судаков, Бражко, Очеретько, Цыганков, Ярмоленко и Яремчук.

Также во время матча украинские болельщики держали баннер, на котором были изображены пожарный, энергетики и медик, спасающий человека.

Баннер украинских болельщиков. Фото: t.me/championua

Что ещё важно знать

Отметим, что параллельно состоялся еще один матч, в котором сборная Венгрии обыграла сборную Грузии (1:0) и сравнялась по очкам в таблице группы B2. Таким образом, на данный момент турнирная таблица выглядит следующим образом:

Северная Ирландия — 7 очков (3 матча), 4:0 (разница голов); Украина — 4 (3), 1:3; Венгрия — 4 (3), 1:1; Грузия — 1 (3), 0:2.

Как ожидается, следующий матч Украина проведет с Венгрией в понедельник, 5 октября (начало — в 21:45 по киевскому времени).

Как сообщали Новини.LIVE, за сутки до матча главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера предположил, что украинский футболист Виталий Николенко не сыграет против Северной Ирландии. Он пояснил, что защитник не очень хорошо себя чувствует.

Также мы писали, что в первом матче Лиги наций УЕФА сборная Украины обыграла Венгрию со счётом 1:0. В конце встречи между футболистами и представителями тренерских штабов произошла стычка.