Повернення Василя Ломаченка на ринг: українець проведе бій 20 листопада

Український боксер Василь Ломаченко. Фото: facebook.com/VasylLomachenko

Український професійний боксер Василь Ломаченко проведе бій у листопаді. 38-річний спортсмен вийде на ринг 20 листопада та очолить вечір боксу в Лас-Вегасі. Ім’я суперника наразі не оголошували, однак на бій розглядають двох кандидатів.

Про це повідомляє Boxing News, інформує Новини.LIVE.

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Ломаченко проведе бій у Лас-Вегасі

Ломаченко оголосив про повернення у професійний бокс після завершення кар’єри. Востаннє він виходив на ринг у 2024 році, коли переміг Джорджа Камбососа та здобув титул IBF у легкій вазі.

За інформацією Boxing News, наступний бій українця відбудеться у п’ятницю, 20 листопада, у Лас-Вегасі. Хто саме стане його суперником, поки невідомо.

Серед можливих опонентів називають непереможеного філіппінця Чарлі Суареса та росіянина Ельнура Самедова. Суарес останнім часом фігурував серед потенційних суперників Ломаченка, тоді як Самедов є чемпіоном WBA та обов’язковим претендентом.

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Ломаченко планує повернення у другій напівлегкій вазі

Ломаченко планує виступати у другій напівлегкій вазі — до 61,2 кг. Раніше його команда заявляла про намір рухатися до об’єднавчих боїв у цій категорії та спробувати поборотися за звання абсолютного чемпіона світу.

На тому ж вечорі боксу може виступити український суперважковаговик Андрій Новицький. Також очікується можлива поява українського напівважковаговика Даніеля Лапіна.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа вперше провели дуель поглядів після пресконференції, присвяченої їхньому майбутньому поєдинку. Боксери зустрінуться 11 грудня у Кардіффі, де змагатимуться за титул WBA Super.

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