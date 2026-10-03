Возвращение Василия Ломаченко на ринг: украинец проведет бой 20 ноября

Украинский боксер Василий Ломаченко. Фото: facebook.com/VasylLomachenko

Украинский профессиональный боксер Василий Ломаченко проведет бой в ноябре. 38-летний спортсмен выйдет на ринг 20 ноября и станет главной звездой боксерского вечера в Лас-Вегасе. Имя соперника пока не объявлено, однако на бой рассматриваются два кандидата.

Об этом сообщает Boxing News, информирует Новини.LIVE.

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Ломаченко проведет бой в Лас-Вегасе

Ломаченко объявил о возвращении в профессиональный бокс после завершения карьеры. Последний раз он выходил на ринг в 2024 году, когда победил Джорджа Камбососа и завоевал титул IBF в легком весе.

По информации Boxing News, следующий бой украинца состоится в пятницу, 20 ноября, в Лас-Вегасе. Кто именно станет его соперником, пока неизвестно.

Среди возможных соперников называют непобедимого филиппинца Чарли Суареса и россиянина Эльнура Самедова. Суарес в последнее время фигурировал среди потенциальных соперников Ломаченко, тогда как Самедов является чемпионом WBA и обязательным претендентом.

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Ломаченко планирует возвращение во втором полулегком весе

Ломаченко планирует выступать во втором полулегком весе — до 61,2 кг. Ранее его команда заявляла о намерении двигаться к объединительным боям в этой категории и попытаться побороться за звание абсолютного чемпиона мира.

На том же вечере бокса может выступить украинский супертяжеловес Андрей Новицкий. Также ожидается возможное появление украинского полутяжеловеса Даниэля Лапина.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа впервые обменялись взглядами после пресс-конференции, посвященной их предстоящему поединку. Боксеры встретятся 11 декабря в Кардиффе, где будут сражаться за титул WBA Super.

Также Новини.LIVE писал об украинском боксере Эльвине Алиеве, который досрочно победил француза в финале чемпионата Европы среди элиты в Софии. Бой завершился уже в первом раунде, после чего Алиев завоевал золотую медаль чемпионата Европы.