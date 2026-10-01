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Главная Спорт Джошуа и Фьюри провели дуэль взглядов

Джошуа и Фьюри провели дуэль взглядов

Ua ru
1 октября 2026 06:30
Джошуа и Фьюри встретились в дуэли взглядов
Поединок взглядов Джошуа и Фьюри. Фото: кадр из видео

Бывший обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри и бывший чемпион мира Энтони Джошуа впервые обменялись взглядами. Дуэль боксеров состоялась после пресс-конференции, посвященной их поединку.

Об этом со ссылкой на издание "Чемпион" сообщает Новини.LIVE.

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Предстоящий поединок и предыдущие достижения

За титул WBA Super боксеры сразятся 11 декабря этого года. Бой состоится в Кардиффе.

Летом оба боксёра одержали победы: Джошуа — над Кристианом Пренгу, а Фьюри — над Мариушем Вахом.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Федерацию бокса Украины сообщало, что украинский боксер Эльвин Алиев завоевал золотую медаль чемпионата Европы среди элиты в Софии. В финальном поединке спортсмен встретился с представителем Франции. Бой остановили в первом же раунде: француз не смог продолжить поединок, поскольку украинец лидировал с первых секунд боя.

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Также Новини.LIVE писал, что Тайсон Фьюри обвинил Энтони Джошуа в нежелании подписывать контракт на бой. Британский боксер заявил, что соперник слишком затягивает процесс. Кроме того, он отметил, что готов драться в любой стране.

спорт бокс Энтони Джошуа Тайсон Фьюри боксер
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

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