Тайсон Ф'юрі звинуватив Ентоні Джошуа у намаганні зірвати їх бій

Тайсон Ф'юі. Фото: instagram.com/tysonfury

Британський боксер Тайсон Ф'юрі публічно звернувся до Ентоні Джошуа через затримку з підписанням контракту на їхній поєдинок. За словами "Циганського короля", він готовий битися з суперником у будь-якій країні.

Про це повідомив портал Новини.LIVE із посиланням на Instagram Ф'юрі.

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Ф'юрі звинуватив Джошуа у боягузтві

За словами Ф'юрі, він погодився на всі запропоновані варіанти проведення бою: в Англії, Ірландії, Лас-Вегасі та Нью-Йорку. Водночас Джошуа, на його думку, навмисно затягує переговори й не хоче виходити на ринг.

"Як на мене, ти — боягуз. Як на мене, ти не хочеш битися. І ти просто всіх обманюєш", — заявив Ф'юрі.

Британець також нагадав, що обом боксерам уже майже по 38 років, тому часу для проведення їхнього поєдинку залишається небагато. Він закликав Джошуа припинити зволікання та погодитися на бій.

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"Давай просто проведемо цей бій. Це ж просто бокс. Я, чорт забирай, просто тебе нокаутую. Даю тобі 100%", — сказав Ф'юрі.

Наразі поєдинок між Ф'юрі та Джошуа планують провести 20 листопада в Нью-Йорку.

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