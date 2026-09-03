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Главная Спорт Фьюри обвинил Джошуа в нежелании подписать контракт на бой

Фьюри обвинил Джошуа в нежелании подписать контракт на бой

Ua ru
3 сентября 2026 09:57
Тайсон Фьюри обвинил Энтони Джошуа в попытке сорвать их бой
Тайсон Фьюи. Фото: instagram.com/tysonfury

Британский боксер Тайсон Фьюри публично обратился к Энтони Джошуа в связи с задержкой подписания контракта на их поединок. По словам "Цыганского короля", он готов сразиться с соперником в любой стране.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram Фьюри.

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Фьюри обвинил Джошуа в трусости

По словам Фьюри, он согласился на все предложенные варианты проведения боя: в Англии, Ирландии, Лас-Вегасе и Нью-Йорке. В то же время Джошуа, по его мнению, намеренно затягивает переговоры и не хочет выходить на ринг.

"По-моему, ты — трус. По-моему, ты не хочешь драться. И ты просто всех обманываешь", — заявил Фьюри.

Британец также напомнил, что обоим боксёрам уже почти по 38 лет, поэтому времени для проведения их поединка остается немного. Он призвал Джошуа прекратить промедление и согласиться на бой.

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"Давай просто проведем этот бой. Это же просто бокс. Я, черт возьми, просто нокаутирую тебя. Гарантирую тебе 100%", — сказал Фьюри.

В настоящее время поединок между Фьюри и Джошуа планируют провести 20 ноября в Нью-Йорке.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE рассказывал об историческом результате Марты Костюк, которая вошла в тройку самых успешных украинок по количеству побед на US Open.

Также Новини.LIVE сообщал, что проблемы "Динамо" с вратарской позицией возникли из-за неправильного лечения травмы Руслана Нещерета.

бокс Энтони Джошуа Тайсон Фьюри супертяжелый вес профессиональный бокс
Агабекян Карен - редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Агабекян Карен

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