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Главная Спорт Свитолина вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Пекине

Свитолина вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Пекине

Ua ru
3 октября 2026 18:53
Свитолина обыграла Синякову и вышла в третий круг China Open
Элина Свитолина. Фото: facebook.com/Еліна Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина во втором круге турнира серии WTA 1000 в Пекине обыграла представительницу Чехии Екатерину Синякову. Поединок длился ровно два часа и завершился со счётом 1:6, 6:4, 6:2. Начало встречи сложилось для украинки неудачно. Свитолина проиграла первые пять геймов подряд и оказалась в сложной ситуации — 0:5.

Об этом сообщает издание Champion.com.ua, передает Новини.LIVE.

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Свитолина проиграла первый сет, но совершила камбэк

По данным издания, Элина смогла взять один гейм, но первый сет завершился её поражением со счётом 1:6. Во второй партии украинская теннисистка перехватила инициативу и быстро повела 5:1. Однако Синякова смогла сократить отставание, сделав два обратных брейка. В решающий момент Свитолина снова взяла подачу соперницы и закрыла сет — 6:4.

Третий сет начался более ровно. При счёте 2:2 Свитолина прибавила в игре и полностью завладела преимуществом. Украинка выиграла четыре гейма подряд и завершила сет со счётом 6:2, оформив волевую победу.

За матч Свитолина выполнила два эйса, допустила две двойные ошибки и сделала пять брейков. На счету Синяковой шесть эйсов, три двойные ошибки и четыре брейка.

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Это была шестая встреча теннисисток. Свитолина выиграла все шесть матчей против Синяковой. В третьем круге China Open украинка сыграет против представительницы Греции Марии Саккари, занимающей 33-е место в мировом рейтинге.

Для Свитолиной этот турнир в Пекине является уже восьмым в карьере. Лучшим результатом украинки на China Open остается выход в четвертьфинал в 2016 году. Также победа над Синяковой стала для Элины 25-й в сезоне в матчах против теннисисток, не входящих в топ-50 мирового рейтинга.

Как сообщали Новини.LIVE, Василий Ломаченко выйдет на ринг 20 ноября и возглавит вечер бокса в Лас-Вегасе. Имя соперника украинца пока не объявляли, однако на бой рассматривают двух кандидатов.

Как сообщали Новини.LIVE, сборная Украины по футболу потерпела первое поражение в турнире Лиги наций этого года. В матче третьего тура "сине-желтые" уступили сборной Северной Ирландии со счётом 0:3.

спорт Элина Свитолина Соревнования Теннис украинские теннисисты
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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