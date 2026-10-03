Свитолина обыграла Синякову и вышла в третий круг China Open

Элина Свитолина. Фото: facebook.com/Еліна Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина во втором круге турнира серии WTA 1000 в Пекине обыграла представительницу Чехии Екатерину Синякову. Поединок длился ровно два часа и завершился со счётом 1:6, 6:4, 6:2. Начало встречи сложилось для украинки неудачно. Свитолина проиграла первые пять геймов подряд и оказалась в сложной ситуации — 0:5.

Об этом сообщает издание Champion.com.ua, передает Новини.LIVE.

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Свитолина проиграла первый сет, но совершила камбэк

По данным издания, Элина смогла взять один гейм, но первый сет завершился её поражением со счётом 1:6. Во второй партии украинская теннисистка перехватила инициативу и быстро повела 5:1. Однако Синякова смогла сократить отставание, сделав два обратных брейка. В решающий момент Свитолина снова взяла подачу соперницы и закрыла сет — 6:4.

Третий сет начался более ровно. При счёте 2:2 Свитолина прибавила в игре и полностью завладела преимуществом. Украинка выиграла четыре гейма подряд и завершила сет со счётом 6:2, оформив волевую победу.

За матч Свитолина выполнила два эйса, допустила две двойные ошибки и сделала пять брейков. На счету Синяковой шесть эйсов, три двойные ошибки и четыре брейка.

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Это была шестая встреча теннисисток. Свитолина выиграла все шесть матчей против Синяковой. В третьем круге China Open украинка сыграет против представительницы Греции Марии Саккари, занимающей 33-е место в мировом рейтинге.

Для Свитолиной этот турнир в Пекине является уже восьмым в карьере. Лучшим результатом украинки на China Open остается выход в четвертьфинал в 2016 году. Также победа над Синяковой стала для Элины 25-й в сезоне в матчах против теннисисток, не входящих в топ-50 мирового рейтинга.

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