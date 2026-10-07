Илюхина стала чемпионкой мира по стрельбе из ружей

Александра Илюхина. Фото: instagram.com/alexiliukhina

Украинская спортсменка Александра Илюхина завоевала "золото" чемпионата мира по практической стрельбе из ружья в индивидуальном зачете. Победа была одержана в рамках масштабного турнира V Shotgun World Shoot 2026, который прошел в городе Коринф (Греция).

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Instagram-страницу спортсменки.

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Что известно о победе Илюхиной на ЧМ по стрельбе из ружья

В этом году в чемпионате мира приняли участие 850 спортсменов из 44 стран. Турнир имел самый высокий, пятый уровень в системе Международной конфедерации практической стрельбы.

Однако на этот раз он стал историческим, поскольку впервые за все 50 лет существования дисциплины победу одержала представительница Украины, а именно — Александра Илюхина.

"Впервые за 50-летнюю историю нашего спорта гимн Украины звучит с пьедестала Чемпионата мира в индивидуальном зачёте по практической стрельбе из ружья! Невероятно рада, что мне это удалось", — написала спортсменка в Instagram.

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Отметим, что Александра выступала в дивизионе Standard Lady и опередила соперниц из Швеции и Италии, а в финальную восьмерку вошли ещё три украинки — Николь Полищук, Вера Папа и Наталья Стерненко.

Пост Илюхиной. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, украинский боксер Василий Ломаченко возвращается на ринг и уже 20 ноября проведет бой в Лас-Вегасе. Пока имя соперника неизвестно, но рассматриваются два кандидата.

Также мы писали, что в 2027 году в Украине планируют полноценно запустить программу ветеранского спорта. На ее финансирование заложено более миллиарда гривен.