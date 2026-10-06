Украина уступила Венгрии в Лиге наций

Сборная Украины. Фото: uaf.ua

Сборная Украины по футболу в понедельник, 5 октября, проиграла уже второй матч в рамках нынешнего турнира "Лига наций" под эгидой УЕФА. По итогам матча четвертого тура победу одержала сборная Венгрии со счетом 2:1.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Украинской ассоциации футбола.

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С каким результатом закончился матч сборных Украины и Венгрии

Счёт в матче был открыт только во втором тайме. Примерно на седьмой минуте сборная Венгрии забила гол, когда полузащитник Милан Виталиш отдал пас нападающему Милану Тоту, и тот отправил мяч в сетку ворот между ног Трубина.

Сборная Украины смогла восстановить равновесие в конце матча, когда «сине-желтые» получили право на угловой удар. В частности, после подачи Роман Яремчук забил гол головой.

Однако уже во время следующей атаки венгерский Раймунд Тот прорвался по правому флангу и выполнил навес в штрафную сборной Украины, где Марк Чингер отправил мяч в сетку ворот.

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Таким образом, матч завершился со счётом 2:1 не в пользу Украины.

Отметим, что в связи с этим результатом сборная Украины опустилась на третье место в турнирной таблице и на данный момент имеет 4 очка по итогам четырёх матчей. Таким образом, ситуация сейчас следующая:

Северная Ирландия — 8 очков (4 матча), 4:0 (разница мячей); Венгрия — 7 очков (4), 3:2; Украина — 4 очка (4), 2:5; Грузия — 2 очка (4), 0:2;

Остальные матчи сборная Украины проведет в ноябре — 14 ноября против Северной Ирландии и 17 ноября против Грузии.

Как сообщали Новини.LIVE, первый матч в Лиге наций УЕФА сборная Украины также провела с Венгрией и победила со счетом 1:0. В конце встречи между футболистами и представителями тренерских штабов произошла стычка.

Также мы писали, что первое поражение Украины в Лиге наций произошло в матче против Северной Ирландии.