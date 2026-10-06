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Головна Спорт Збірна України вдруге програла матч в Лізі націй

Збірна України вдруге програла матч в Лізі націй

Ua ru
6 жовтня 2026 01:35
Україна програла Угорщині в Лізі націй
Збірна України. Фото: uaf.ua

Збірна України з футболу у понеділок 5 жовтня програла вже другий матч у цьогорічному турнірі Ліга націй під егідою УЄФА. За результатами матчу четвертого туру перемогла збірна Угорщини з рахунком 2:1.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Української асоціації футболу.

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З яким результатом закінчився матч збірних України та Угорщини

Рахунок у матчі було відкрито аж у другому таймі. Приблизно на сьомій хвилині збірна Угорщини забила гол, коли півзахисник Мілан Віталіш віддав передачу на нападника Мілана Тота і той відправив м'яч у сітку воріт поміж ногами Трубіна.

Збірна України змогла відновити паритет наприкінці матчу, коли "синьо-жовті" отримали право на кутовий удар. Зокрема, після подачі Роман Яремчук забив гол головою.

Однак вже під час наступної атаки угорський Раймунд Тот прорвався по правому флангу та здійснив навіс в штрафну збірної України, де Марк Чінгер відправив м'яч в сітку воріт.

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Таким чином матч завершився з рахунком 2:1 не на користь України.

Зауважимо, що у зв'язку з цим результатом збірна України опустилася на третє місце у турнірній таблиці і наразі має 4 очки за підсумками чотирьох матчів. Тож наразі ситуація наступна:

  1. Північна Ірландія — 8 очок (4 матчі), 4:0 (різниця м'ячів);
  2. Угорщина — 7 очок (4), 3:2;
  3. Україна — 4 очки (4), 2:5;
  4. Грузія — 2 очки (4), 0:2;

Решту матчів збірна Україна вже проведе у листопаді — 14 листопада проти Північної Ірландії, і 17 листопада проти Грузії.

Як повідомляли Новини.LIVE, перший матч на Лізі націй УЄФА збірна України теж провела з Угорщиною перемогла з рахунком 1:0. Наприкінці зустрічі між футболістами та представниками тренерських штабів сталася сутичка.

Також ми писали, що перша поразка України у Лізі націй була у матчі проти Північної Ірландії.

спорт футбол Збірна України з футболу Угорщина Ліга Націй УЄФА
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

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