Ярослава Магучих назвала следующие три цели в своей спортивной карьере

Еще одно золото и новый рекорд: Магучих о своих следующих вершинах
Чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих не собирается останавливаться на достигнутом. Она назвала три амбициозные цели, которые стремится реализовать в своей профессиональной карьере.
Об этом Ярослава Магучих сообщила в интервью Sport RBC.UA, передает Новини.LIVE.
Следующие цели Ярославы Магучих
Магучих подчеркнула, что завоевание титула абсолютной чемпионки мира не стало для нее поводом останавливаться. Она и в дальнейшем стремится совершенствовать свои результаты.
"Еще одно олимпийское золото. Побить олимпийский рекорд. И, конечно, побить свой собственный рекорд и прыгнуть еще выше", — пояснила Магучих свои планы.
Как писали Новини.LIVE, Магучих завоевала титул абсолютной чемпионки мира по легкой атлетике. Для триумфа олимпийской чемпионке хватило прыжка на 1,99 метра.
Кроме того, в честь украинской легкоатлетки Ярославы Магучих назвали небесное тело. Соответствующее название — (57915) Mahuchikh — официально зафиксировали в бюллетене Рабочей группы по номенклатуре малых тел Международного астрономического союза.