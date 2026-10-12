Ярослава Магучих назвала следующие три цели в своей спортивной карьере

Чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих. Фото: instagram.com/rosya_dp

Чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих не собирается останавливаться на достигнутом. Она назвала три амбициозные цели, которые стремится реализовать в своей профессиональной карьере.

Об этом Ярослава Магучих сообщила в интервью Sport RBC.UA, передает Новини.LIVE.

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Следующие цели Ярославы Магучих

Магучих подчеркнула, что завоевание титула абсолютной чемпионки мира не стало для нее поводом останавливаться. Она и в дальнейшем стремится совершенствовать свои результаты.

"Еще одно олимпийское золото. Побить олимпийский рекорд. И, конечно, побить свой собственный рекорд и прыгнуть еще выше", — пояснила Магучих свои планы.

Как писали Новини.LIVE, Магучих завоевала титул абсолютной чемпионки мира по легкой атлетике. Для триумфа олимпийской чемпионке хватило прыжка на 1,99 метра.

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Кроме того, в честь украинской легкоатлетки Ярославы Магучих назвали небесное тело. Соответствующее название — (57915) Mahuchikh — официально зафиксировали в бюллетене Рабочей группы по номенклатуре малых тел Международного астрономического союза.