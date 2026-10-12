Ярослава Магучіх назвала наступні три цілі у спортивній кар’єрі

Чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх. Фото: instagram.com/rosya_dp

Чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх не збирається зупинятися на досягнутому. Вона назвала три амбітні цілі, які прагне реалізувати в своїй професійній карʼєрі.

Про це Ярослава Магучіх повідомила в інтерв'ю Sport RBC.UA, передає Новини.LIVE.

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Наступні цілі Ярослави Магучіх

Магучіх наголосила, що здобуття титулу абсолютної чемпіонки світу не стало для неї приводом зупинятися. Вона й надалі прагне вдосконалювати свої результати.

"Ще одне олімпійське золото. Побити Олімпійський рекорд. І звичайно, побити свій власний рекорд і стрибнути ще вище", — пояснила Магучіх свої плани.

Як писали Новини.LIVE, Магучіх здобула титул абсолютної чемпіонки світу з легкої атлетики. Для тріумфу олімпійській чемпіонці вистачило стрибка на 1,99 метра.

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Крім того, на честь української легкоатлетки Ярослави Магучіх назвали небесне тіло. Відповідну назву — (57915) Mahuchikh — офіційно зафіксували в бюлетені Робочої групи з номенклатури малих тіл Міжнародного астрономічного союзу.