На честь української спортсменки Ярослави Магучіх назвали троянський астероїд Юпітера

Чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх. Фото: facebook.com/Mahuchikh

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх, олімпійська чемпіонка та рекордсменка світу зі стрибків у висоту, отримала незвичне визнання. У бюлетені Робочої групи з номенклатури малих тіл Міжнародного астрономічного союзу (WGSBN), небесне тіло має офіційну назву (57915) Mahuchikh.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний каталог астероїдів WGSBN Bulletin, передає Новини.LIVE.

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Що відомо про астероїд

Небесне тіло виявили 9 березня 2002 року в межах астрономічного проєкту Catalina Sky Survey. Місцем відкриття в бюлетені вказана гора Бігелоу в американському штаті Аризона.

До присвоєння імені української спортсменки об'єкт мав позначення 2002 EB110.

Які досягнення Магучіх згадали в каталозі

В описі до назви укладачі бюлетеня згадали спортивні результати українки.

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"Після здобуття бронзи на Олімпійських іграх 2020 року вона виборола золото у 2024 році", — ідеться в документі.

Також у каталозі зазначено, що у 2024 році Магучіх встановила світовий рекорд серед жінок у стрибках у висоту — 2,10 метра. Попередній рекорд тримався 36 років.

Що відомо про останні виступи Магучіх

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що у фіналі сезону-2026 Діамантової ліги в бельгійському Брюсселі Магучіх посіла друге місце. Це її шостий поспіль подіум у фіналі турніру. За цей час спортсменка здобула три срібні нагороди та тричі перемагала.

Також Новини.LIVE писали, що легкоатлетка виграла перший в історії абсолютний чемпіонат світу зі стрибків у висоту. Для перемоги їй вистачило результату 1,99 метра.