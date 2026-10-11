В честь украинской спортсменки Ярославы Магучих назвали троянский астероид Юпитера

Чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих. Фото: facebook.com/Mahuchikh

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, олимпийская чемпионка и рекордсменка мира по прыжкам в высоту, получила необычное признание. В бюллетене Рабочей группы по номенклатуре малых тел Международного астрономического союза (WGSBN) небесное тело получило официальное название (57915) Mahuchikh.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный каталог астероидов WGSBN Bulletin, передает Новини.LIVE.

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Что известно об астероиде

Небесное тело было обнаружено 9 марта 2002 года в рамках астрономического проекта Catalina Sky Survey. Местом открытия в бюллетене указана гора Бигелоу в американском штате Аризона.

До присвоения имени украинской спортсменки объект имел обозначение 2002 EB110.

Какие достижения Магучих упомянули в каталоге

В описании к названию составители бюллетеня упомянули спортивные результаты украинки.

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"После завоевания бронзы на Олимпийских играх 2020 года она завоевала золото в 2024 году", — говорится в документе.

Также в каталоге указано, что в 2024 году Магучих установила мировой рекорд среди женщин в прыжках в высоту — 2,10 метра. Предыдущий рекорд держался 36 лет.

Что известно о последних выступлениях Магучих

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в финале сезона-2026 "Бриллиантовой лиги" в бельгийском Брюсселе Магучих заняла второе место. Это её шестой подряд подиум в финале турнира. За это время спортсменка завоевала три серебряные медали и трижды побеждала.

Также Новини.LIVE писали, что легкоатлетка выиграла первый в истории абсолютный чемпионат мира по прыжкам в высоту. Для победы ей хватило результата 1,99 метра.