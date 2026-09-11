Магучих обошла Олислагерс и завоевала золото на абсолютном чемпионате мира

Ярослава Магучих. Фото: Reuters

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих после серии неудачных стартов в последние месяцы выиграла абсолютный чемпионат мира по легкой атлетике. Для победы олимпийской чемпионке по прыжкам в высоту хватило результата 1,99 метра.

О результате выступления украинок сообщил портал Новини.LIVE.

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Магучих стала абсолютной чемпионкой мира

В финале женских прыжков в высоту собрались почти все сильнейшие спортсменки мира. Соревнования начались с высоты 1,86 м.

Юлия Левченко преодолела стартовую планку с первой попытки, Ирина Геращенко — со второй, тогда как Магучих ожидаемо решила пропустить начальную высоту.

Юлия Левченко. Фото: Reuters

На отметке 1,91 м в секторе уже выступали все три украинки. Магучих с первой попытки справилась с высотой, Геращенко — со второй, а Левченко после трех неудачных прыжков завершила выступление на шестом месте. Украинская легкоатлетка пока не вернулась к прошлогодней форме, которую потеряла из-за травмы.

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Высоту 1,95 м Магучих также преодолела с первой попытки. Геращенко не смогла взять эту планку и завершила турнир на пятой позиции.

Ярослава Магучих. Фото: Reuters

Борьбу за золотую медаль продолжили только Магучих и австралийка Никола Олислагерс. Украинка покорила высоту 1,99 м со второй попытки, тогда как ее принципиальная соперница не смогла повторить этот результат. Именно это принесло Ярославе золотую медаль абсолютного чемпионата мира.

Бронзовые награды разделили австралийка Элеанор Паттерсон и сербка Ангелина Топич, которые преодолели высоту 1,91 м.

Ярослава Магучих. Фото: Reuters

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о поражении Магучих на турнире по прыжкам в высоту в Германии. Украинка преодолела планку 1,91 метра и заняла второе место. Победу одержала австралийка Элеанор Паттерсон с результатом 1,94 метра.

Также Новини.LIVE писал о неудачном выступлении Магучих на этапе Бриллиантовой лиги в Цюрихе. Олимпийская чемпионка показала результат 1,91 метра и впервые за долгое время осталась без награды. Украинская легкоатлетка завершила соревнования на четвертом месте.