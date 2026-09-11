Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиLifeМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Магучіх виграла перший в історії абсолютний ЧС зі стрибків у висоту

Магучіх виграла перший в історії абсолютний ЧС зі стрибків у висоту

Ua ru
11 вересня 2026 22:06
Магучіх обійшла Оліслагерс та здобула золото абсолютного чемпіонату світу
Ярослава Магучіх. Фото: Reuters

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх після серії невдалих стартів в останні місяці виграла абсолютний чемпіонат світу з легкої атлетики. Для перемоги олімпійській чемпіонці зі стрибків у висоту вистачило результату 1,99 метра.

Про результат виступу українок повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Магучіх стала абсолютною чемпіонкою світу

У фіналі жіночих стрибків у висоту зібралися майже всі найсильніші спортсменки світу. Змагання розпочалися з висоти 1,86 м.

Юлія Левченко подолала стартову планку з першої спроби, Ірина Геращенко — з другої, тоді як Магучіх очікувано вирішила пропустити початкову висоту.

Юлия Левченко
Юлія Левченко. Фото: Reuters

На позначці 1,91 м у секторі вже виступали всі три українки. Магучіх із першої спроби впоралася з висотою, Геращенко — з другої, а Левченко після трьох невдалих стрибків завершила виступ на шостому місці. Українська легкоатлетка поки не повернулася до минулорічної форми, яку втратила через травму.

Читайте також:

Висоту 1,95 м Магучіх також подолала з першої спроби. Геращенко не змогла взяти цю планку та завершила турнір на п'ятій позиції.

Ярослава Магучих
Ярослава Магучіх. Фото: Reuters

Боротьбу за золоту медаль продовжили лише Магучіх та австралійка Нікола Оліслагерс. Українка підкорила висоту 1,99 м із другої спроби, тоді як її принципова суперниця не змогла повторити цей результат. Саме це принесло Ярославі золоту медаль абсолютного чемпіонату світу.

Бронзові нагороди розділили австралійка Елеанор Паттерсон і сербка Ангеліна Топич, які подолали висоту 1,91 м.

Ярослава Магучих
Ярослава Магучіх. Фото: Reuters

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про поразку Магучіх на турнірі зі стрибків у висоту в Німеччині. Українка подолала планку 1,91 метра та посіла друге місце. Перемогу здобула австралійка Елеанор Паттерсон із результатом 1,94 метра.

Також Новини.LIVE писав про невдалий виступ Магучіх на етапі Діамантової ліги в Цюриху. Олімпійська чемпіонка показала результат 1,91 метра та вперше за тривалий час залишилася без нагороди. Українська легкоатлетка завершила змагання на четвертому місці.

Ярослава Магучіх Юлія Левченко спортсменка Ірина Геращенко Легка атлетика стрибки у висоту Абсолютний чемпіонат світу з легкої атлетики
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації