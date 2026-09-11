Магучіх обійшла Оліслагерс та здобула золото абсолютного чемпіонату світу

Ярослава Магучіх. Фото: Reuters

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх після серії невдалих стартів в останні місяці виграла абсолютний чемпіонат світу з легкої атлетики. Для перемоги олімпійській чемпіонці зі стрибків у висоту вистачило результату 1,99 метра.

Про результат виступу українок повідомив портал Новини.LIVE.

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Магучіх стала абсолютною чемпіонкою світу

У фіналі жіночих стрибків у висоту зібралися майже всі найсильніші спортсменки світу. Змагання розпочалися з висоти 1,86 м.

Юлія Левченко подолала стартову планку з першої спроби, Ірина Геращенко — з другої, тоді як Магучіх очікувано вирішила пропустити початкову висоту.

Юлія Левченко. Фото: Reuters

На позначці 1,91 м у секторі вже виступали всі три українки. Магучіх із першої спроби впоралася з висотою, Геращенко — з другої, а Левченко після трьох невдалих стрибків завершила виступ на шостому місці. Українська легкоатлетка поки не повернулася до минулорічної форми, яку втратила через травму.

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Висоту 1,95 м Магучіх також подолала з першої спроби. Геращенко не змогла взяти цю планку та завершила турнір на п'ятій позиції.

Ярослава Магучіх. Фото: Reuters

Боротьбу за золоту медаль продовжили лише Магучіх та австралійка Нікола Оліслагерс. Українка підкорила висоту 1,99 м із другої спроби, тоді як її принципова суперниця не змогла повторити цей результат. Саме це принесло Ярославі золоту медаль абсолютного чемпіонату світу.

Бронзові нагороди розділили австралійка Елеанор Паттерсон і сербка Ангеліна Топич, які подолали висоту 1,91 м.

Ярослава Магучіх. Фото: Reuters

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про поразку Магучіх на турнірі зі стрибків у висоту в Німеччині. Українка подолала планку 1,91 метра та посіла друге місце. Перемогу здобула австралійка Елеанор Паттерсон із результатом 1,94 метра.

Також Новини.LIVE писав про невдалий виступ Магучіх на етапі Діамантової ліги в Цюриху. Олімпійська чемпіонка показала результат 1,91 метра та вперше за тривалий час залишилася без нагороди. Українська легкоатлетка завершила змагання на четвертому місці.