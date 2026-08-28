Геращенко розкрила секрет свого успіху після повернення у спорт

Ірина Геращенко на турнірі. Фото: Getty Images

Срібна призерка Олімпіади Ірина Геращенко піднялася на другу сходинку п’єдесталу на етапі "Діамантової ліги" у Цюріху. Українка подолала висоту 2,00 метра, повторивши особистий рекорд і показавши найкращий результат після повернення у великий спорт. Перемогу здобула австралійка Нікола Оліслагерс, яка подолала планку на позначці 2,02 метра.

Для Геращенко цей результат став особливо значущим після повернення до змагань після народження доньки, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне Спорт".

Реклама

У 2025 році Ірина Геращенко пропустила сезон через вагітність і народження дитини, а в 2026-му повернулася до виступів. Протягом нинішнього сезону спортсменка вже неодноразово піднімалася на п’єдестал етапів Діамантової ліги, а в Сілезії завоювала срібло з результатом 1,98 метра. У Цюріху українка вперше за три роки знову подолала двометрову висоту, повторивши особистий рекорд, встановлений у 2022 та 2023 роках.

Повернення української спортсменки

"Я така щаслива бути тут, поруч із найсильнішими жінками на нашій планеті, і знову стрибати після пологів. Я справді хочу сказати лише величезне спасибі за підтримку моїй команді, чоловікові, доньці, батькам, тренеру та багатьом людям, які роблять для мене тут так багато роботи. Я хочу стрибати, і я думаю, що це моя сила", — розповіла Геращенко.

Стрибок Ірини Геращенко. Фото: Getty Images

У жіночому секторі стрибків у висоту в Цюріху виступили одразу три українки. Юлія Левченко подолала 1,89 метра й посіла дев’яте місце, а Ярослава Магучіх завершила змагання з результатом 1,96 метра на четвертій позиції. Для олімпійської чемпіонки це перший етап "Діамантової ліги" за більш ніж рік, на якому вона не увійшла до трійки.

Читайте також:

Нагадаємо, Новини.LIVE цитували Ярославу Магучіх, яка прокоментувала історичний успіх Ірини Геращенко.

Раніше Новини.LIVE писали, що сказав півзахисник збірної України Віктор Циганков після переходу в амстердамський "Аякс".