Геращенко розкрила секрет свого успіху після повернення у спорт

Геращенко розповіла, як пологи вплинули на її кар'єру
Срібна призерка Олімпіади Ірина Геращенко піднялася на другу сходинку п’єдесталу на етапі "Діамантової ліги" у Цюріху. Українка подолала висоту 2,00 метра, повторивши особистий рекорд і показавши найкращий результат після повернення у великий спорт. Перемогу здобула австралійка Нікола Оліслагерс, яка подолала планку на позначці 2,02 метра.
Для Геращенко цей результат став особливо значущим після повернення до змагань після народження доньки, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне Спорт".
У 2025 році Ірина Геращенко пропустила сезон через вагітність і народження дитини, а в 2026-му повернулася до виступів. Протягом нинішнього сезону спортсменка вже неодноразово піднімалася на п’єдестал етапів Діамантової ліги, а в Сілезії завоювала срібло з результатом 1,98 метра. У Цюріху українка вперше за три роки знову подолала двометрову висоту, повторивши особистий рекорд, встановлений у 2022 та 2023 роках.
Повернення української спортсменки
"Я така щаслива бути тут, поруч із найсильнішими жінками на нашій планеті, і знову стрибати після пологів. Я справді хочу сказати лише величезне спасибі за підтримку моїй команді, чоловікові, доньці, батькам, тренеру та багатьом людям, які роблять для мене тут так багато роботи. Я хочу стрибати, і я думаю, що це моя сила", — розповіла Геращенко.
У жіночому секторі стрибків у висоту в Цюріху виступили одразу три українки. Юлія Левченко подолала 1,89 метра й посіла дев’яте місце, а Ярослава Магучіх завершила змагання з результатом 1,96 метра на четвертій позиції. Для олімпійської чемпіонки це перший етап "Діамантової ліги" за більш ніж рік, на якому вона не увійшла до трійки.
Нагадаємо, Новини.LIVE цитували Ярославу Магучіх, яка прокоментувала історичний успіх Ірини Геращенко.
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