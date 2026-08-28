Геращенко назвала секрет своего успеха после возвращения в спорт

Ирина Геращенко на турнире. Фото: Getty Images

Серебряный призер Олимпиады Ирина Геращенко поднялась на вторую ступень пьедестала на этапе Бриллиантовой лиги в Цюрихе. Украинка взяла высоту 2,00 метра, повторив личный рекорд и показав лучший результат после возвращения в большой спорт. Победу одержала австралийка Никола Олислагерс, преодолевшая планку на отметке 2,02 метра.

Для Геращенко этот результат стал особенно значимым после возвращения к соревнованиям после рождения дочери, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне Спорт".

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В 2025 году Ирина Геращенко пропустила сезон из-за беременности и рождения ребенка, а в 2026-м вернулась к выступлениям. В течение нынешнего сезона спортсменка уже неоднократно поднималась на пьедестал этапов Бриллиантовой лиги, а в Силезии завоевала серебро с результатом 1,98 метра. В Цюрихе украинка впервые за три года снова взяла двухметровую высоту, повторив личный рекорд, установленный в 2022 и 2023 годах.

Возвращение украинской спортсменки

"Я так счастлива быть здесь, рядом с самыми сильными женщинами на нашей планете и снова прыгать после родов. Я действительно хочу сказать только огромное спасибо за поддержку моей команде, мужу, дочери, родителям, тренеру и многим людям, которые делают для меня здесь так много работы. Я хочу прыгать, и я думаю, что это моя сила", — рассказала Геращенко.

Прыжок Ирины Геращенко. Фото: Getty Images

В женском секторе высоты в Цюрихе выступили сразу три украинки. Юлия Левченко взяла 1,89 метра и заняла девятое место, а Ярослава Магучих завершила соревнования с результатом 1,96 метра на четвертой позиции. Для олимпийской чемпионки это первый этап Бриллиантовой лиги более чем за год, на котором она не вошла в тройку.

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