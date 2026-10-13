Єгор Якушенко у фіналі ЧС U23 з греко-римської боротьби

Український борець Єгор Якушенко. Фото: instagram.com/egoryakushenko06

Український борець Єгор Якушенко змагатиметься за золото чемпіонату світу U23 у Лас-Вегасі. У фіналі вагової категорії до 97 кг він зустрінеться з представником Білорусі Абубакаром Хаслахановим. Якушенко вже гарантував собі медаль і має шанс вдруге поспіль стати чемпіоном світу серед спортсменів до 23 років.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Асоціацію спортивної боротьби України

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Як Єгор Якушенко вийшов у фінал ЧС U23

На шляху до фіналу чемпіонату світу з греко-римської боротьби Якушенко переміг шведа Хамзу Сертджанлі в 1/8 фіналу. У чвертьфіналі українець здолав казахстанця Нурасила Аманалі з рахунком 3:2.

У півфіналі Якушенко зустрівся з іранцем Мохаммадом Сейді Авенді та переміг його з рахунком 4:1. Цей результат вивів українця до вирішальної сутички турніру.

Хто стане суперником Якушенка у фіналі

За золоту медаль у ваговій категорії до 97 кг українець боротиметься з Абубакаром Хаслахановим із Білорусі. Суперник Якушенка брав участь в Олімпійських іграх у Парижі та є призером дорослого чемпіонату Європи.

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Українець уже тричі перемагав Хаслаханова: на чемпіонатах Європи та світу U23 торік, а також у фіналі цьогорічного молодіжного чемпіонату Європи. Останню з цих сутичок Якушенко виграв із рахунком 3:1.

Коли відбудеться фінал ЧС U23

Якушенко захищатиме титул чемпіона світу U23, який здобув торік. Тоді у фіналі він переміг казахстанця Юссуфа Мацієва з рахунком 6:1.

Медальна сесія чемпіонату світу в Лас-Вегасі розпочнеться 14 жовтня о 04:00 за київським часом.

Скриншот повідомлення Асоціації спортивної боротьби України/Facebook

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