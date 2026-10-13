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Головна Спорт Українець Якушенко вийшов у фінал ЧС U23 з греко-римської боротьби

Українець Якушенко вийшов у фінал ЧС U23 з греко-римської боротьби

Ua ru
13 жовтня 2026 14:54
Єгор Якушенко у фіналі ЧС U23 з греко-римської боротьби
Український борець Єгор Якушенко. Фото: instagram.com/egoryakushenko06

Український борець Єгор Якушенко змагатиметься за золото чемпіонату світу U23 у Лас-Вегасі. У фіналі вагової категорії до 97 кг він зустрінеться з представником Білорусі Абубакаром Хаслахановим. Якушенко вже гарантував собі медаль і має шанс вдруге поспіль стати чемпіоном світу серед спортсменів до 23 років.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Асоціацію спортивної боротьби України 

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Як Єгор Якушенко вийшов у фінал ЧС U23

На шляху до фіналу чемпіонату світу з греко-римської боротьби Якушенко переміг шведа Хамзу Сертджанлі в 1/8 фіналу. У чвертьфіналі українець здолав казахстанця Нурасила Аманалі з рахунком 3:2.

У півфіналі Якушенко зустрівся з іранцем Мохаммадом Сейді Авенді та переміг його з рахунком 4:1. Цей результат вивів українця до вирішальної сутички турніру.

Хто стане суперником Якушенка у фіналі

За золоту медаль у ваговій категорії до 97 кг українець боротиметься з Абубакаром Хаслахановим із Білорусі. Суперник Якушенка брав участь в Олімпійських іграх у Парижі та є призером дорослого чемпіонату Європи.

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Українець уже тричі перемагав Хаслаханова: на чемпіонатах Європи та світу U23 торік, а також у фіналі цьогорічного молодіжного чемпіонату Європи. Останню з цих сутичок Якушенко виграв із рахунком 3:1.

Коли відбудеться фінал ЧС U23

Якушенко захищатиме титул чемпіона світу U23, який здобув торік. Тоді у фіналі він переміг казахстанця Юссуфа Мацієва з рахунком 6:1.

Медальна сесія чемпіонату світу в Лас-Вегасі розпочнеться 14 жовтня о 04:00 за київським часом.

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Скриншот повідомлення Асоціації спортивної боротьби України/Facebook

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Ярослава Магучіх назвала три головні цілі у своїй професійній кар’єрі. Українська легкоатлетка прагне здобути ще одне олімпійське золото, побити олімпійський рекорд і перевершити власне досягнення у стрибках у висоту. Спортсменка наголосила, що титул абсолютної чемпіонки світу не став для неї приводом зупинятися на досягнутому.

Новини.LIVE також писали, що українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 1000 у Пекіні, перемігши американку Енн Лі з рахунком 6:2, 6:3. Наступною суперницею українки стала китаянка Чжен Ціньвень, яка у трьох сетах здолала Аліну Чараєву.

спорт Змагання чемпіонат світу боротьба спортсмени
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

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