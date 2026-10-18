Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Українка Ірина Бондар стала чемпіонкою світу U23 з боротьби

Українка Ірина Бондар стала чемпіонкою світу U23 з боротьби

Ua ru
18 жовтня 2026 01:10
Ірина Бондар стала чемпіонкою світу U23 з боротьби Facebook Асоціації спортивної боротьби Житомирської області
Ірина Бондар. Фото: Facebook Асоціації спортивної боротьби Житомирської області

У суботу 17 жовтня українська спортсменка Ірина Бондар стала чемпіонкою світу U23 з боротьби у ваговій категорії до 62 кг. Українка здобула перемогу після того, як отримала травму і тривалий час відновлювалася, щоб повернутися до змагань.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Facebook Асоціації спортивної боротьби Житомирської області.

Реклама

Що відомо про перемогу Ірини Бондар

У фіналі змагань у Лас-Вегасі українська борчиня Ірина Бондар перемогла представницю США Адауго Діану Нвачукву з рахунком 10:0 та виборола золоту медаль.

Причому на шляху до титулу Бондар із сухим рахунком 10:0 перемогла також суперниць із Колумбії, Канади та Угорщини. У жодній із чотирьох сутичок українка не дозволила опоненткам набрати очки.

Зауважимо, що для Ірини це особливе досягнення після травми та тривалого відновлення. Спортсменка повернулася до змагань і здобула титул чемпіонки світу серед борців до 23 років.

Читайте також:
Ірина Бондар чемпіонка світу U23 з боротьби
Пост Асоціації спортивної боротьби Житомирської області. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, кілька днів тому українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла у 30-й чвертьфінал WTA 1000. Такого результату досягли лише девʼять спортсменок.

Також ми писали, що 14 жовтня донецький "Шахтар" здобув першу перемогу в сезоні Ліги чемпіонів.

спорт Змагання боротьба медаль перемога
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації