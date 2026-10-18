Ірина Бондар. Фото: Facebook Асоціації спортивної боротьби Житомирської області

У суботу 17 жовтня українська спортсменка Ірина Бондар стала чемпіонкою світу U23 з боротьби у ваговій категорії до 62 кг. Українка здобула перемогу після того, як отримала травму і тривалий час відновлювалася, щоб повернутися до змагань.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Facebook Асоціації спортивної боротьби Житомирської області.

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Що відомо про перемогу Ірини Бондар

У фіналі змагань у Лас-Вегасі українська борчиня Ірина Бондар перемогла представницю США Адауго Діану Нвачукву з рахунком 10:0 та виборола золоту медаль.

Причому на шляху до титулу Бондар із сухим рахунком 10:0 перемогла також суперниць із Колумбії, Канади та Угорщини. У жодній із чотирьох сутичок українка не дозволила опоненткам набрати очки.

Зауважимо, що для Ірини це особливе досягнення після травми та тривалого відновлення. Спортсменка повернулася до змагань і здобула титул чемпіонки світу серед борців до 23 років.

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Пост Асоціації спортивної боротьби Житомирської області. Фото: скриншот

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Також ми писали, що 14 жовтня донецький "Шахтар" здобув першу перемогу в сезоні Ліги чемпіонів.