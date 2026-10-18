Українка Ірина Бондар стала чемпіонкою світу U23 з боротьби
У суботу 17 жовтня українська спортсменка Ірина Бондар стала чемпіонкою світу U23 з боротьби у ваговій категорії до 62 кг. Українка здобула перемогу після того, як отримала травму і тривалий час відновлювалася, щоб повернутися до змагань.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Facebook Асоціації спортивної боротьби Житомирської області.
Що відомо про перемогу Ірини Бондар
У фіналі змагань у Лас-Вегасі українська борчиня Ірина Бондар перемогла представницю США Адауго Діану Нвачукву з рахунком 10:0 та виборола золоту медаль.
Причому на шляху до титулу Бондар із сухим рахунком 10:0 перемогла також суперниць із Колумбії, Канади та Угорщини. У жодній із чотирьох сутичок українка не дозволила опоненткам набрати очки.
Зауважимо, що для Ірини це особливе досягнення після травми та тривалого відновлення. Спортсменка повернулася до змагань і здобула титул чемпіонки світу серед борців до 23 років.
Як повідомляли Новини.LIVE, кілька днів тому українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла у 30-й чвертьфінал WTA 1000. Такого результату досягли лише девʼять спортсменок.
Також ми писали, що 14 жовтня донецький "Шахтар" здобув першу перемогу в сезоні Ліги чемпіонів.